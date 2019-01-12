共老團「蜥友嬉遊音樂快閃」　募款捐華光啟智中心新年加菜金

▲以多元學習、持續藝術創作做為共老的模式的「藝類同萌」，結盟於106年底，為藝術類跨界聯誼共老的一個熟齡小團體。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

您看過蜥蜴吹直笛、蜥蜴愛唱歌，蜥蜴滾大球嗎？來自新竹地區共老團體「藝類同萌」1月12日(六)來到關西，以『蜥遊記 part 1. — 蜥友嬉遊音樂快閃』活動，在風景優美的天主教由根山居，裝扮成7隻生動有趣的蜥蜴，一起吹笛子、唱歌、滾大球，並提供精心創作藝品作為義賣商品為院生募款。現場歡樂的氣氛洋溢在每一位純真的院生以及到場的觀眾臉上，活動吸引了約300人到場，義賣募得52750元，全數捐給天主教華光啟智中心，作為新年的加菜金，希望能讓這些中高齡身障院生度過豐足快樂的新年。

▲蜥遊記快閃活動緊湊，由小賊蜥、畫畫蜥、笑嘻蜥等7隻各有特色的蜥蜴出場，美樂蒂蜥(聲樂家陳培芳)由小提琴伴奏獻唱「你鼓舞了我」揭開序幕。（圖／記者陳凱力翻攝）

蜥遊記快閃活動緊湊，由小賊蜥、畫畫蜥、笑嘻蜥等7隻各有特色的蜥蜴出場，美樂蒂蜥(聲樂家陳培芳)由小提琴伴奏獻唱「你鼓舞了我」揭開序幕，以藍天為幕大地為舞台，「蜥友樂團」吹奏11首歡樂溫馨歌曲。當綠油油的大草坪上滾出黃色大球時，活動帶進高潮，天真無邪的院生開心的和蜥蜴們一起沿路將大球滾到教堂旁邊，在天主的見證下，蜥蜴們將過去一年來製作的各類藝品30餘件作為義賣商品，件件精巧拍賣現場踴躍氣氛溫馨。



在社群網路上看到宣傳，專程來到現場參加活動的陳樹梁夫婦表示，聽過華光啟智中心主任周神助為大家導覽由根山居院生的生活環境後，讓他對於葉由根神父更加敬佩。原本只想直接匯款，在得知由根山居專收容中高齡身心障礙院生，更覺得除了金錢的資助外，院生及工作人員都非常需要得到大家的關心，這是正向能量的輸送。同樣的金額捐助，由一個人捐100萬元值得讚揚，而如果有1千人每人捐1千元，雖然同是100萬元，而後者所匯聚的力量更加深遠強大。



▲義賣募得52750元，全數捐給天主教華光啟智中心，作為新年的加菜金。（圖／記者陳凱力翻攝）

以多元學習、持續藝術創作做為共老的模式的「藝類同萌」，結盟於106年底，為藝術類跨界聯誼共老的一個熟齡小團體。9名成員各有專精，除了故事行走劇場團長邱娟娟，聲樂家陳培芳、畫家吳秋鳳之外，也匯聚工藝、科技、園藝等等的人才所組成，希望透過樂齡學習營造富有創造性的大腦，跳脫年齡的限制，保持心態上的年輕，維持萌樣的忘齡人生。



曾經催生關西牛欄河劇場，「赤腳童年」舞台劇的導演也是藝類同萌第一年的召集人邱娟娟表示，藝類同萌以藝術為交集，每周定期聚會，分享專長互相學習，又以回饋社會的愛心為聯集，藉由共學時手縫及手繪的學習擴大再延伸，用舊棉T製作了蜥蜴戲偶；7隻蜥蜴戲偶加上累積一年的直笛練習成果，組成了「蜥友樂團」並創作了這齣「蜥遊記」音樂嬉遊快閃。除了分享給天主教華光智能發展中心由根山居院生，為失親失依的心智障礙朋友們帶來歡樂，也把社會善士關懷暖流帶進偏遠的山區。

▲7隻蜥蜴戲偶加上累積一年的直笛練習成果，組成了「蜥友樂團」並創作了這齣「蜥遊記」音樂嬉遊快閃。（圖／記者陳凱力翻攝）



新竹市天主教聖保祿教堂副主教端光長聽聞此項義舉，特別請牧靈委員會會長魏慧珍帶領教友到場響應一起歌唱詠讚。而陳培芳的兄長音樂家陳培鍊也帶著他的小提琴，以悠揚的樂曲為蜥遊記鋪陳愛的樂章。

▲9名成員各有專精，除了故事行走劇場團長邱娟娟，聲樂家陳培芳、畫家吳秋鳳之外，也匯聚工藝、科技、園藝等等的人才所組成。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲9名成員各有專精，除了故事行走劇場團長邱娟娟，聲樂家陳培芳、畫家吳秋鳳之外，也匯聚工藝、科技、園藝等等的人才所組成。（圖／記者陳凱力翻攝）