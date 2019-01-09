愛心捐血嘉年華　歡迎大家熱烈響應

▲歸仁獅子會會長李酈芸與捐血主席薛俊忠及新豐高中校長陳惠珍等人在「捐血一袋、救人一命」行前記者會呼籲民眾踴躍捐血救人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁獅子會發起愛心捐血嘉年華活動，會長李酈芸與捐血主席薛俊忠及獅兄獅姊、新豐高中校長陳惠珍等人，1月9日特別在新豐高中召開「捐血一袋、救人一命、快樂公益你我同行」行前記者會，共同呼籲民眾13日（星期日）踴躍前往新豐高中參加愛心捐血嘉年華活動，歡迎大家響應捐血救人，做快樂捐血人。

歸仁獅子會會長李酈芸說每年農曆春節前，寒流一波波，捐血意願降低，使得捐血中心缺血情況特別嚴重，為能及時籌備充足血源，歸仁獅子會連續15年在歲末年初時刻，結合企業界及機關團體，並且配合台南捐血中心「捐血月」活動，擴大舉辦2019年愛心捐血活動，籲請熱心民眾發揮愛心，踴躍捐血救人。會長李酈芸說今年的捐血活動還將捐贈仁德消防隊2部重型機車，方便加強防範及宣導防災、防火行動。

歸仁獅子會捐血主席薛俊忠說「愛心捐血嘉年華」活動中，將提供「關廟麵」等當伴手禮給捐血人，還有免費接受命理諮詢、紫微斗數、生肖姓名、時空論相等攤位，邀請米蘭時尚髮型專業團隊在現場義剪，還有「台南市救難協會」傳授包括緊急逃生高空垂降技術，可以現場體驗，只要踴躍捐血可參加摸彩，豐富摸彩品有綠能電動腳踏車、液晶電視、變速腳踏車、名牌潛水布背包、餐廳禮券、筆電保護袋、高級電風扇、腳踏車、關廟麵，電器日用品等。

捐血主席薛俊忠表示今年的捐血活動為疏解捐血人潮，還分成兩部曲，第一部曲是13日當天的捐血活動有7部捐血車現場服務，第二部曲是13日當天可以到現場領取捐血卡，13日至20日再前往台南市小東路423巷1號的「小東捐血站」捐血，捐血1袋除了贈送1份伴手禮還有1張摸彩券，捐血2袋再加贈統一超商100元禮券及2張摸彩券，捐血人還是有機會參加21日的公開大抽獎活動，摸彩品包括有液晶電視1台、變速腳踏車2部、高級電風扇3台。

歸仁獅子會會長李酈芸與捐血主席薛俊忠強調，農曆年關將近，為儲備足夠的緊急醫療用血，因應春節期間萬一有重大意外事件皆有足夠的血液可用，呼籲社會大眾發揮大愛，大家大手牽小手一起來響應「愛心捐血嘉年華」活動！