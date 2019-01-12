因應空品不良台南啟動空拍機　查獲3處露天燃燒

▲因應空品不良，台南啟動空拍機稽查，查獲3處露天燃燒，依法進行告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1月11、12日受東北風逐漸減弱影響，天氣回暖穩定致西半部風速明顯減弱，造成污染物PM2.5擴散不易，形成霧霾持續停留蓄積，台南4個環保署空氣品質測站皆達到AQI>150紅害等級，10日深夜10時成立跨局處應變小組，11日召南部6縣市環保局緊急啟動10台UAV空拍機，進行空拍稽查，查獲3處露天燃燒。

環保局林淵淙局長表示，台南市共派出4組稽查人員及啟動4台UAV無人空拍機，針對台南市重要幹道國道1號、3號及周邊露天燃燒好發高敏感區，也巡視新營、後壁、西港、麻豆、善化、安南等行政區，進行加強查緝及稽查開單。

稽查人員在安南區及新市區查獲露天燃燒，經確認為燃燒廢棄木材及私人土資場露天燃燒，現場要求行為人即刻停止露天燃燒，也查獲官田區大面積燃燒稻草，並通知消防隊滅火，另善化區有2000m2之大面積農田，準備要燒芝麻的農民芝麻梗，立即勸導告知不要露天燃燒，有效減少露燃發生。另南部六縣市區域聯共啟動10台空拍機執行稽查，當日空拍監控執行巡查面積高達1283公頃。

消防局說，11日共查獲3處露天燃燒，當下即刻派員稽查滅火，並對行為人開出罰單，總巡查面積55公頃。台南市呼籲民眾不要露天燃燒，一經查獲可處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰，請民眾自重勿以身試法。

環保局表示，12日夜間至清晨風力仍弱，台南地區近乎無風，並有顯著濕度轉高、輻射晨霧現象，使得污染物濃度仍持續累積，午後起東北風逐漸增強後，空氣品質將有逐漸轉好趨勢。目前仍有3站達紅色警戒，預計12日晚上會緩解。