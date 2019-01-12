影／台南善化資源回收廠大火　疑1人受困　百名勇消調怪手重機具搶救　

記者林悅／台南報導

台南市善化區六分里東勢宅1家環保公司，1月12日上午11時許發生火警，起火的是1層鐵皮建物資源回收廠，因堆放易燃物，火勢一發不可收拾，冒出大量濃煙，台南市消防局據報，出動近40部各式消防車前往搶救，並調動2部怪手救援，火勢在中午12時多控制，目前仍在搶救中。

▲台南市善化區六分里東勢宅1家環保公司發生火警，起火的是鐵皮建物資源回收廠，因堆放易燃物，火勢一發不可收拾，冒出大量濃煙，消防人員全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119中心於1月12日上午11時時據報，台南市善化區六分里東勢宅1家環保公司發生火警，據報現場為1層鐵皮建物後方有火煙竄出，疑有1人受困，消防局馬上調派第4大隊各式車輛20車34人前往搶救。

消防車組到達時發現起火是資源回收廠，大勢很大並冒出大量濃煙，除要求增援消防人車外，並通報環保局查處。消防局長李明峯鑑於類似火警單靠消防人員是難以撲滅火勢，馬上指揮調派重機器支援，119勤務中心調派2部怪手前往支援。

因火場都是堆放易燃物，火勢一發不可收拾，現場火勢、濃煙很大，搶救困難，消防人員馬上布多條水線進行搶救，並防止擴大延燒，消防車持續增援至近40部，人員近百人，台南市警善化分局溪美派出所據報，也派員在現場交通管制戒護。

在消防人員全方搶救下，火勢於中午12時17分許控制，但要撲滅火勢需要怪手一邊開挖一邊射水，目前怪手已到場加入搶救行列，消防人員持續進行滅火中。

據消防局初步調查，火警發生前有5名大陸廣東人士及1台灣人進入廠房看染布，疑似驗貨點布著火，其中1名廣東李姓男子身上著火，來不逃出而受困，其他5人跑出來，目前消防人員仍在搜救，尚未發現受困者。