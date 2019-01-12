疑點燃染布驗貨引大火　善化回收廠發現一屍疑為陸籍男工人

▲台南市善化區六分里東勢宅1家環保公司發生火警，消防人員撲滅火勢進行殘火處理，並找到疑為大陸李姓男子之骨骸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區六分里東勢宅1家環保公司，1月12日上午11時許發生火警，因堆放易燃物，火勢一發不可收拾，冒出大量濃煙，並傳出有人受困，台南市消防局全力搶救，火勢在下午2時29分撲滅，清理火場時找到1具燒得只剩骨骸的遺體，是否是大陸廣東54歲李姓男子，由檢警調查中。

台南市消防局119中心於1月12日上午11時時據報，台南市善化區六分里東勢宅1家環保公司發生火警，據報現場為1層鐵皮建物後方有火煙竄出，疑有1人受困，消防局馬上調派第4大隊各式車輛20車34人前往搶救。

消防車組到達時發現起火是資源回收廠，大勢很大並冒出大量濃煙，除要求增援消防人車外，並通報環保局查處。消防局長李明峯鑑於類似火警單靠消防人員是難以撲滅火勢，馬上指揮調派重機器支援，119勤務中心調派2部怪手前往支援。

在消防人員全方搶救下，火勢於中午12時17分許控制，但要撲滅火勢需要怪手一邊開挖一邊射水，目前怪手已到場加入搶救行列，消防人員持續進行滅火中。

據消防局初步調查，火警發生前有5名大陸廣東人士及1台灣人進入廠房看染布，疑似驗貨點布著火，其中1名54歲廣東李姓男子身上著火，來不逃出而受困，其他5人跑出來。

火勢在下午2時29分左右撲滅，由怪手開挖進行殘火處理外，並在離火場正面門口正向進入30公尺左右，找到1具燒得只剩骨骸的遺體，消防人員將遺體搬出，目前交由市警善化分局報請檢察官進一步勘驗，查證死者是否為受困火場的大陸廣東54歲李姓男子，全案由檢警深入調查處理中。