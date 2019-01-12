空拍左營軍區34張圖！　他「坦承犯行」付出的代價比鈕承澤低

▲左營軍區。（圖／翻攝自GoogleMap）



地方中心／高雄報導

高雄一名蔡姓男子利用空拍機拍攝左營軍港、壽山要塞地帶，總共拍了34張。橋頭地檢署偵查終結，認為蔡男非故意過失，因此處以緩起訴1年，需向公庫支付10萬元，以及參加法治教育1場。

檢方表示，高雄市左營軍區、左營軍港所在均是軍事管制區，屬國防部公告的「高雄市萬壽山要塞管制區」，為要塞堡壘地帶法第一區的特別指定地區，非經要塞司令許可，不得拍照。沒想到蔡姓男子2018年6月5日上午竟然臨停在啟文路底，然後操作「大疆悟Inspire 2」空拍機拍攝管制區，並將照片存入電腦中。

整個過程都被路過民眾目睹，報警處理。蔡男被依現行犯逮捕，而高雄憲兵隊及法務部調查局高雄市調查處對設備進行鑑識分析還原，發現內存有左營軍港及壽山要塞地帶照片共34張，依法偵辦。

檢方認為，蔡男因一時失慮才會犯錯，但犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此此次的司法偵查程序應有所警惕，且考量他的行為所生危害沒有很嚴重，犯罪情節尚屬輕微等一切情狀，因此將他處緩起訴1年，需向公庫支付10萬元，以及參加法治教育1場。

如對照導演鈕承澤2013年涉嫌偷帶大陸曹姓攝影師進入軍港事件，蔡男付出的代價尚較低。當時鈕承澤被依犯要塞堡壘地帶判處5個月有期徒刑，如易科罰金15萬元，並宣告緩刑2年、支付國庫60萬元，緩刑期間提供60小時義務勞務，交付保護管束。