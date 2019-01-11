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台南關廟出現37公頃開發案？　環盟：請問市府這是蝦米？

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▲台南市關廟區新光里北新二號橋東北方約1.5公里處，一處廣達37公頃之開發案正在進行，該處為鹽水溪上游許縣溪支流集水區，引起台南環盟關切。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市關廟區新光里北新二號橋東北方約1.5公里處，一處廣達37公頃之開發案正在進行，該處為鹽水溪上游許縣溪支流集水區，引起台南環盟關切。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市關廟區新光里北新二號橋東北方約1.5公里處，一處廣達37公頃之開發案正在進行，目前已開挖面積約7公頃，該處為鹽水溪上游許縣溪支流集水區，台南環盟問市府：這是蝦米案？

台南市環保聯盟理事長黃安調表示，該基地位置偏僻，開挖整地迄今，一直未見任何工程標示，當地居民也不見任何環評程序，當地居民向里長查問是何開發案？里長竟回覆將建工業區，對於是否造成空污、水污、水患、噪音或廢棄物？以及有否環評、水保等問題，則一概不知，里民對於偌大開發案之後患，無不憂心忡忡！

黃安調指出，該案面積37公頃，依法應辦理環境影響評估，而單一廠家不可能為工業區，里長所言之工業區實不足採信；且依水保法規定，山坡公、私有土地之經營或使用，未經主管機關核定前，各目的事業主管不得逕行核發開發或利用之許可．．，故本案市府應立即向市民和社會做明確交代。

▲台南市關廟區新光里北新二號橋東北方約1.5公里處，一處廣達37公頃之開發案正在進行，該處為鹽水溪上游許縣溪支流集水區，引起台南環盟關切。（圖／記者林悅翻攝，下同）
當地里民說，該基地頗具生態多樣性，顯示覓源常有不少大學生在此做動、植物之研究，故山坡地開發案，應採取迴避、縮小、減輕、補償之原則。由於本案開發面積廣大，又是山坡地，為何將基地挖深？為何不公開合法程序？是否造成環境後患？請市府應說清楚、講明白。

台南市政府指出，有關台南市環盟11日指稱位於關廟區新光里，北新二號橋東北方約1.5公里處，一處廣達37公頃之開發案，目前已開挖面積約7公頃，市府經發局回應：該案係台灣龍盟科技股份有限公司持有土地，整地範圍為新埔段812、812-13地號面積約6.6公頃，目前為關廟砲校打靶範圍內的禁建區，屬一般農業區，因地勢低窪整平，龍盟現在整地的土地非屬山坡地範圍。目前整地的土地非屬龍盟公司報編產業園區之範圍內，龍盟公司現尚未提送設置產業園區報編書件，未來產業園區設置時依規定將經各該主管機關進行交評、環評、可行性規劃及開發計劃等行政審查，龍盟公司在未經核發開發許可前不得施工。

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關鍵字：台南,關廟,開發案,環盟

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