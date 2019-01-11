台南安平管線汰換改接施工　17日起停水23小時

▲辦理安平區永華路二段500mm管線汰換為600mm管線改接停水施工，預定停水時間為1月17日上午9時起至18日8時止，影響供水時間總計23小時。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣自來水公司第六區管理處，因台南市五期重劃區人口快速成長，為穩定提升供水品質，辦理安平區永華路二段500mm管線汰換為600mm管線改接停水施工，預定停水時間為1月17日上午9時起至18日8時止，影響供水時間總計23小時，若遇豪雨或發布颱風警報，則施工停水取消。

六區處指出，本次停水用戶數計26570戶，其餘地區可正常供水，惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水恐將延遲。停水區域影響範圍如下：【停水區域】：台南市中西區大涼里

、台南市安平區建平里、文平里、怡平里、華平里、平通里、育平里、億載里、國平里。

為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，籲請用戶留意及儘早儲水備用，停水期間造成用水不便，尚請體諒，停水期間應請注意事項：一、停水期間，請關閉抽水機電源，並配合節約用水、慎防火警。二、停水期間，請勿將接用水龍頭之橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用污染飲用水。三、停水區域，屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，等流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。四、初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，等水清後再進水。

用戶洽詢電話：免付費服務專線：1910；台南服務所：2370021。查詢網站：https:// wateroff.water.gov.tw/