批新內閣是失敗者聯盟　台南藍營：愚人節是提早到來了嗎？

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，一群落選者主掌行政院，這份名單驚嚇指數真是破表。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

前台南市代理市長李孟諺將接任行政院秘書長，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，新內閣正副院長是落選者，秘書長輔選成績不佳，但賴清德仍將李孟諺這位愛將放在行政院，顯見賴清德的黑手仍將操控一切，未來仍會用盡國家資源全力為選舉操盤。

蔡育輝說，看看李孟諺在當代理市長時，讓台南市政府淪為黃偉哲競選的側翼組織，即將卸任時，又核發龍崎垃圾掩埋場水保許可掀起眾怒，圖利歐欣，名為水利專才，台南市治水卻越整治淹的越嚴重，看看民將黨選舉內閣所用之人，真是天佑國民黨。

蔡育輝表示，民進黨在這次九合一選舉大敗，原以為與民意為敵的賴清德內閣總辭後，民進黨會開始擁抱民意，誰知看到新內閣的名單，閣揆人選是蘇貞昌，副閣揆人選是陳其邁，秘書長是李孟諺，一群落選者主掌行政院，這份名單驚嚇指數真是破表，他說愚人節是提早到來了嗎？

蔡育輝指出，李孟諺是賴清德的愛將，賴清德北上行政院時透過代理市長李孟諺，讓台南市政府淪為黃偉哲競選的側翼組織，全力用市府資源為黃偉哲輔選，但因為賴清德強漲房屋稅，還回溯15年等背離民意的政策，惹怒長期支持民進黨的台南鄉親，就算嚴重違反行政中立的李孟諺強力輔選，黃偉哲市長得票率跟高思博並沒有差很多。

蔡育輝更氣憤地是，龍崎垃圾掩埋場用地是2百多萬年前由海底浮起的珍貴泥岩惡地形，此處更是生態豐富，是食蟹獴、大冠鳩、穿山甲、白鼻心等保育動物的家，當各界全力為保護這塊聖地努力中，李孟諺卻在卸任前幾天，核發水保許可，沒有賴清德黑手操控，李孟諺怎敢如此妄行，全世界國家如有這種珍貴地形都規畫為國家公園，只有台南規劃為垃圾掩埋場，連學者都譏諷智慧怎會差這樣多，環保人士也對李孟諺提出圖利廠商告訴，民進黨新內閣完全沒有新氣象，反而是爭議不斷真是天佑國民黨。

市議員王家貞也痛批，九合一大選落選的管贏得選舉者，民進黨失敗聯盟內閣真的讓民主政治蒙羞，侯友宜、韓國瑜在這次市長選舉中大贏蘇貞昌和陳其邁，這些選票都是民意，結果慘輸的蘇貞昌和陳其邁加上李孟諺，卻組成失敗者聯盟內閣，國民黨新當選的16席縣市長，在行政院會卻必須任由民進黨失敗聯盟宰割，口口聲聲尊重民主的民進黨，一切作為不但在踐踏民主，更讓民主蒙羞。