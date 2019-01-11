傳農委會代理主委陳吉仲可能扶正　政壇人士曝機會大原因　

▲盛傳農委會代理主委陳吉仲將接掌農委會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

內閣改組，農委會主委盛傳由代理主委陳吉仲接掌，只是陳吉仲日前被問及此事，僅說「沒有任何資訊， 只做到代理的期間。」但據知情人士評估，以現在人選來看，陳吉仲在農業上有一定專業，加上手上有許多想推動的政策，且非洲豬瘟疫情防疫工作正處於高峰狀態，還是第一人選。

52歲的陳吉仲出身於屏東萬丹農家，專長農業經濟，台大農業經濟系、農業經濟所畢業，是美國德州農工大學農業經濟所博士，台灣農村陣線（農陣）成員之一，曾在中興大學擔任教授、主任秘書，後來是台灣農村經濟學會理事長，2017年接下農委會副主委職務，去年九合一選舉民進黨慘敗，前主委林聰賢被點名下台負責，陳開始暫代主委職務至今。

從內閣改組消息傳出後，農委會主委盛傳就是自蔡英文競選以來民進黨重要智庫、蔡英文人馬的陳吉仲。但陳吉仲對此表示，第一現在都沒有任何訊息，第二自己只是代理，只做好代理主委的工作，心情都一樣。陳吉仲強調，沒有任何資訊、訊息，只是代理，整天幾乎都在開會，而媒體追問每天都在開，那就繼續開下去，陳吉仲笑說「只做到代理的期間」，只在乎農業部門有沒有往前走。

▲農委會前主委林聰賢（左）去年請辭，副主委陳吉仲（中）接下代理主委一職。（圖／記者黃克翔攝）

時間回到去年12月4日林聰賢下台後，當天歡送會陳吉仲哽咽表示「要跟林聰賢同進退」，等下一波人事改組就會離開，會先暫時代理暫主委職務，並說自己其實是和林聰賢一起遞出辭呈，如果有下一波內閣改組，自己也要負起政策沒有執行到位的政治責任，提出的辭呈也在等候批准，表現出辭意堅定。

政壇人士分析，就算陳吉仲講過要和林聰賢同進退，但陳在農業上的許多理念有一定堅持、熱情，正是「只在乎農業這一塊能不能往前走」，手上還是有許多想推動的政策，加上非洲豬瘟防疫工作都進行一段時間，又正處於高峰時期，如果這時候不是他留下，繼續奮鬥，實在想不出更適合的人選。

另外，自從農委會主委懸缺，也傳過立委蘇治芬、嘉義縣前縣長張花冠，屏東立委莊瑞雄也是人選之一，只是都未被證實，目前還是以陳吉仲最可能真除，改任主委。