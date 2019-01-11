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16歲翹家少女遭性侵跳樓慘死　色狼被毒打花400萬獲家屬原諒

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▲▼ 少女疑似生前遭友人性侵，墜樓輕生身亡。（圖／翻攝當事人臉書／記者林煒傑翻攝，照片經變色處理。）

▲少女疑似生前遭友人性侵，墜樓輕生身亡。（圖／翻攝當事人臉書／記者林煒傑翻攝，照片經變色處理。）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子日前帶著友人與16歲翹家少女出遊，最後竟在友人住處性侵少女，事後少女跳樓身亡。伸出狼爪的男子下場也很慘，遭不明人士私刑對待，過程還被PO上網。但檢方認為，無法證明少女的死跟性侵有直接關聯，僅依強制性交罪起訴；新北地院考量男子已與少女家屬和解，於本月11日判男子有期徒刑2年、緩刑4年，期間保護管束，仍可上訴。

整起事件發生在去年5月，16歲少女翹家後跑去找江姓學姊玩，後來就跟江女、江的18歲蔡姓男友及蔡的好友（19歲謝男）一起到觀音山遊玩，晚上借住蔡男家。後來江女和男友外出，謝男趁著四下無人，強脫少女褲子，還壓住其雙手，最後性侵得逞。

後來少女跑到翁姓好友的住家屋頂跳樓慘死，謝男伸出狼爪的行為，被懷疑是少女自殺的原因，一群不明人士將謝男載到二重疏洪道毒打一頓，私刑過程被錄影後放到臉書社團，引發社會關注。

檢方調查發現，雖然少女遭到性侵，但當下並無憤怒的情緒，事後還有跟謝男共進晚餐，反而比較在意朋友之間對她的評價，因為有些朋友誤會她不是遭性侵，讓她情緒失控，還與好友大吵。因此認為少女的死，無法證明是遭到性侵而羞忿自殺，謝男被控涉犯強制性交致被害人羞忿自殺罪的部分不起訴，改依強制性交罪嫌起訴他。

法官認為謝男正值血氣方剛年紀，一時衝動才犯罪，事後坦承犯行、態度良好，審酌其無前科，並與少女父母達成400萬元和解，並已完成匯款；少女父母也對予緩刑無意見，因此判謝有期徒刑2年、緩刑4年，期間付保護管束，另須提供200小時義務勞務及接受4小時性平教育，可上訴。

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關鍵字：少女,翹家,色狼,私刑,和解,跳樓,自殺

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