「所有責任我扛」　高雄孝子疑用同一棉繩勒斃病父再吊死自己

▲高雄10日晚間發生一起人倫悲劇。（圖／記者宋德威攝，下同）

地方中心／綜合報導

高雄市大樹區10日晚間傳出一起人倫悲劇，一名吳姓男子（55歲）被發現在大樹區舊鐵橋上上吊輕生，而員警循線赫然發現車內竟倒臥另名氣絕多時的老翁，而該名老翁就是吳父。警方根據吳男留給家人的書信，初步研判疑是他不堪長期照料久病父親，因此將他勒斃後再上吊，不過，全案仍要待檢警進一步釐清。

根據《自由時報》報導，警方沒有在車上找到勒斃吳父繩索，懷疑他以同一棉繩勒死父親後，再用同一條繩子上吊自盡。警方初步勘查，吳男身有病痛，攝護腺肥大、高血壓問題，本身患有眼疾、膝蓋退化導致無法工作，他和父親同住，照顧父親生活起居，10日晚間疑似因經濟及長期照料久病的父親壓力過大，才做此決定。

警方循線發現吳父倒臥轎車左後座，現場沒有發現勒斃的凶器，而根據家屬描述，吳男在住處留有遺書，內容提到「父親我帶走了，所有責任我來扛」，初判他疑因不堪長期照料久病父親，將其勒斃後再上吊自殺，全案已報請檢察官進行相驗。

當地民眾則是表示，「疑兒子為了顧生病的父親壓力大，開車帶父親來停車場，兒子不忍心把父親帶去養老院，父親也不想做復健，兒子有壓力都自己扛」、「男子不忍看著父親長期疾病纏身，才想出這個方法讓父親早日脫離苦海」。

在鄰居眼中，吳男非常孝順，相當錯愕竟發生憾事。案發後轄區警方立即通報鑑識小組，聯繫家屬到場，現場也拉起封鎖線；而為何發生，目前正在進一步釐清中。

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