欠債＋離婚吞藥又燒炭　桃園男獲救後再嗆：「我還會再自殺」

▲彭姓男子因欠債、離婚雙重打擊在廢棄民宅燒炭輕生。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市50歲彭姓男子因積欠債務，加下和妻子感情不睦而準備離婚，在雙重打擊下一時想不開，10日晚間在廢棄民宅內服食安眠藥燒炭輕生，警方獲報趕緊前往搶救，及時挽救彭男性命，但死意甚堅的他揚言還會再自殺。

警方表示，大園分局觀音分駐所副所長吳而立、警員黃培榮、施咏宗，10日晚接獲彭男姪子報案，指稱彭男傳訊息給他透露輕生的念頭。警方獲報後立刻透過手機定位系統查出彭男的位置，果然發現呈現半昏迷狀態的彭男，且身旁還有正在燃燒的炭盆及多個安眠藥空盒，員警見狀立即通知救護人員前來協助。

▲員警據報立即趕往救援。（圖／大園警分局提供）

經現場緊急救治後彭男已稍微清醒，他向員警表示是因為投資失利積欠債務，導致與妻子感情不睦時常爭吵，原本與妻子約好今天早上要一同前往戶政事務所辦理離婚手續，但在雙重打擊之下越想越鬱卒，才會選擇輕生這條路。

▲彭男身旁還有正在燃燒的炭盆及多個安眠藥空盒。（圖／大園警分局提供）

當救護人員要將彭男送醫做進一步檢查時，他不僅拼命抵抗，還大喊：「就算救了我一次，我還是會再次嘗試自殺」，死意相當堅決，員警無可奈何之下只好以強制力將他送上救護車，並一路戒護他就醫治療。幸經員警在送醫途中不斷勸說，彭男聽了以後潸然淚下，表示會努力償還債務及修補家庭關係。最後彭男妻子也到醫院照顧彭男，並對員警的熱心協助深表感謝。



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