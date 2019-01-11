惡男打造「傳播帝國」　17歲少女被逼「天天喝到吐」

▲警方逮捕蘇姓主嫌等7人。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／綜合報導

以蘇姓男子為首的「傳播公司」，以利誘方式招攬少女擔任傳播小姐陪酒坐檯，抽取高額佣金牟利，且自恃手下小弟眾多，覬覦嘉義地區傳播業龐大利益，於是成立「傳播公會」，強逼其他業者加入公會外，更強索會費、訂定抽佣標準及規約，遇違反規約之成員，即以罰款之名強索金錢，並率小弟毆打被害人成傷！警方循線逮捕7名犯罪集團成員，並救出2名被逼到幾乎天天喝到吐的17歲少女。

警方表示，連日強力掃蕩黑道幫派分子及其經常活動、圍事場所，先於7日結合調查站、嘉義憲兵隊及本局刑事警察大隊、少年隊、婦幼隊、朴子分局、竹崎分局、中埔分局等單位，兵分多路，出動警力63名，逮捕嫌及成員計7人到案，查扣犯罪用之手機、鋁棒、帳冊、犯罪所得現金3萬4000元等物，一舉瓦解「傳播公會」人蛇集團。

另外，刑事警察大隊也破獲另一起暴力討債集團，一名以沈姓主嫌為首的暴力討債集團，對被害人進行暴力威脅，以強入住家毆打被害人等恐嚇手段，長期蒐證後，9日將該集團沈姓主嫌及成員9人全數檢肅到案，依法扣押犯罪所得、車輛及不動產達456萬元，斷絕資金流動。

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