影／攝護腺肥大又膝蓋退化　病兒「責任我扛」帶80歲父輕生雙亡

記者宋德威／高雄報導

10日晚間7時左右，高雄市大樹舊鐵橋下運動民眾驚見一名男子懸掛空中身亡，嚇得急報案，警消到場拿雙節梯攀登至鐵架上將男子遺體吊掛下來。員警循線找到輕生男的自小客車，在車上驚見一名80多歲的老翁，警方開啟車門後，發現老翁已氣絕多時，初判車內男子為鐵橋輕生男子之父親，兩人已明顯死亡。警方派遣鑑識人員到場採證後，大體由家屬送至殯儀館。11日上午10時許，警方報請檢察官在高雄市立殯儀館進行相驗，釐清真正死因。

▲檢察官在高雄市立殯儀館進行相驗，釐清真正死因。（圖／記者宋德威攝）

轄區警方獲報後立即通知消防局派出救難人員，警消拿雙節梯攀登至鐵架上，「來！注意安全，慢慢放繩…」「下方確保做好，慢慢來...」，經30分鐘左右，警消順利將男子遺體合力由高空中吊掛下來。

警方表示，抵達現場後，發現死者55歲吳男從舊鐵橋天空步道上吊身亡，經警方確認死者身分後，會同家屬擴大搜尋舊鐵橋溼地公園停車場，於停車場內找到吳男之自小客車，也在車內發現另一名死者，確認車內死者身份為85歲吳姓老翁，兩人為父子關係。

警方初步勘查，吳男身有病痛，攝護腺肥大、高血壓問題，本身患有眼疾、膝蓋退化導致無法工作，因此照顧父親的責任都在吳男身上，10日晚間疑似因經濟及照顧長輩壓力過大，而走上絕路。吳男留有遺書，上面寫「父親我帶走了，所有責任我來扛」，警初判疑吳男不堪長期照料久病父親，將其勒斃後再上吊自殺。

據悉，轄區員警鍥而不捨循線查明身份，找到輕生吳姓男子的自小客車，就停在案發現場約100公尺的停車場，在車上驚見一名85歲的老翁沒有反應，警方開啟車門後，發現老翁已氣絕多時，明顯死亡。附近民眾議論紛紛都難以置信，直說平時未曾見過兩人，懷疑內幕恐怕不單純。

事發後網友紛紛表示「好傷心的新聞」、「願往生者安息」、「政府再不早點規劃長照啊！早知道高齡化社會，還做的如此不完善，繳的稅都進官員口袋！」、「獨自長照真的人間煉獄，沒有盡頭…」、「照護者的壓力真的不是一般人可以想像的⋯」、「久病無孝子，支持安樂死。」「長期照顧真的是很艱辛的道路...即使國家有相關的配套措施，但資源還是有限，在即將到來的超高齡化社會大家真的要好好規劃，才能在問題發生前做好準備！」。

警方指出，吳父倒臥轎車左後座，現場沒有發現勒斃的凶器。而警方根據家屬描述，吳男在住處房內遺留字條，「父親我帶走了，所有責任我來扛」，警研判吳男疑似不堪長期照料久病父親壓力才做此決定。目前全案檢察官正在高敻市立殯儀館進行相驗，釐清相關案情當中。

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▲▼高雄市大樹區舊鐵橋10日晚間發生一起人倫悲劇，目前轄區警方正積極釐清中。（圖／記者宋德威攝，下同）