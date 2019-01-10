口譯哥為何能升官　王浩宇「四字神解」：潘恆旭、學姐黃瀞瑩也是

▲趙怡翔、黃瀞瑩、潘恆旭。（合成圖／記者陶本和、宋德威、蔣婕妤攝）

政治中心／綜合報導

口譯哥趙怡翔外派赴美擔任政治組組長，挨批政治酬庸，藍營人士批評「一般公務員爬20年也做不到這個位置」。對此，民進黨市議員王浩宇10日在臉書表示，每個首長上台後都會有「機要任用」的權利，例如高雄市長韓國瑜任命的觀光局長潘恆旭，還有台北市長柯文哲任用「學姐」黃瀞瑩當副發言人，都符合「機要任用」的權利。

王浩宇指出，潘恆旭就跟口譯哥一樣，佔的是多數基層公務員就算爬20年也不一定爬得到的職務，但國民黨卻不說話，原因就是，「機要任用」是執政者的基本權利，國民黨可以、民進黨可以、柯文哲可以，每個首長都有在用，王浩宇說，「學姐」黃瀞瑩也是柯文哲的機要任用。

王浩宇解釋，「機要任用」的公務員就是首長的自己人、自己信任的人，他提到，在美中貿易戰的關鍵時刻，蔡政府當然要用自己人來擔任政治組的職務去處理雙方關係，否則就算一點點消息流往中共，都將嚴重影響台美關係進展。

王浩宇認為，只要口譯哥是美方認可的人選，用他不用任何理由，國民黨也沒資格拿這件事情做文章，更批評國民黨，「不要再騙不懂的民眾，把口譯哥拿來跟一般公務員比較，如果不是故意搞批鬥是什麼？」