口譯哥空降爽領近270K　前駐美政治組長卻花20年：乾脆廢掉外交特考

▲口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮安排其機要、「口譯哥」趙怡翔將赴駐美代表處擔任政治組長，「一步登天」引起外交系統內部不滿。前外交官介文汲就批評，自己花了20年才做到駐美代表處政治組長，而趙怡翔卻跳過往常標準輕鬆空降，「乾脆把外交特考廢掉好了」。

趙怡翔兩年前在總統就職典禮上擔任主持人，因為一口流利的英文讓人印象深刻，被大家封為「口譯哥」，但沒有任何外交經歷、也沒有任何有關外交的相關訓練，就能接下駐美代表處政治組組長，引發爭議。

介文汲指出，他當初當上駐美代表處政治組組長前，先經歷外交特考，然後接受半年的訓練才正式進入外交部，先後待了兩個單位才外放，擔任三等秘書，之後升二等秘書，回國

後出國進修，才回外交部擔任科組長，再外放4年回國升上副司長，前後就花掉20年的時間，才到駐美代表處政治組組長。

介文汲表示，以趙怡翔的資歷，連私人企業都不會把主管職位交給他，自己過去在美國的手下全是外交部的一流戰將，不僅熟悉華盛頓，人脈也非常清楚，趙怡翔要領導這個團隊，有問題要請示，「我請問趙怡翔，怎麼做裁決？」

介文汲砲轟，「那乾脆把外交特考廢掉好了！以後決定用人，就由你吳釗燮一個人決定好了！」認為這樣用人根本不顧體制、嚴謹度、公平性，盼立法院和監察院調查。

面對質疑，外交部日前回應，駐外人事安排皆符合相關法規規範，並以適才適所為原則，並無酬庸性質，如趙怡翔為英國倫敦大學經濟法碩士，曾擔任國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任，及外交部部長辦公室主任，對整體外交事務尤其北美事務相當孄熟，連美方人士也讚賞有加，外派到駐美代表處對我國外交事務推動有極大助益。