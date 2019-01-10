口譯哥任命吳釗燮應「知錯能改」...王世堅轉低調：不該破壞制度

記者蔣婕妤／台北報導

外交部長吳釗燮安排其機要、「口譯哥」趙怡翔赴駐美代表處擔任政治組長，月薪預計接近27萬，遭外界質疑「一步登天」，民進黨台北市議員王世堅9日批評口譯哥任命一事「錯就是錯了」，吳釗燮應出來說明清楚。王世堅10日受訪時態度轉為低調，僅表示吳釗燮應知錯能改，不該只用主觀判斷決定事情，這樣是破壞客觀制度。

王世堅在9日播出的政論節目《新聞面對面》中指出，對口譯哥（的才能），只有4個字形容「天縱英明」，但也認為要送4個字「無法無天」。他的看法是「錯了就錯了，其實錯了就不用認錯，但是我覺得這個事跟總統蔡英文無關，我覺得吳釗燮要跳出來講話！吳釗燮這是你任用、你直屬、你去管、你派任的，即便你說你來擔，你有識人之明，我說實話…你擔不起！你沒有這個能力來擔！你也擔不起啦！」

王世堅強調，吳釗燮要出來把話講清楚，因為現在社會不服的有2點，第1點是「說錯了就錯了，但國民黨過去也這樣瞎搞，國民黨這樣的人事很多，我們國家應趕快建立制度。」

在節目中開嗆，王世堅10日受訪時低調的多，他解釋節目中自己是評論角色，但回到市議員身分不在其位不謀其政，只能說吳釗燮錯了就是錯了。他說，「我認為主其事者要知錯能改，這是部長任命的，部長就是主其事長，部長不能因為個人偏好，覺得哪個人是人才，那是你個人標準阿，但我們國家有制度，國考典章就是客觀標準，你不能以你主觀標準來把其他國家考試客觀標準抹煞，這樣是不對的，這樣等於破壞制度。」

▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）