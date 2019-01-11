蘇貞昌72歲重返行政院　史上第二年長

▲新任行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德11日在臨時院會上率內閣總辭，總統蔡英文隨後召開記者會，宣布由現年72歲（實歲71歲5個月）的前行政院長蘇貞昌回鍋組閣。翻開我國行憲後歷任閣揆資歷，最年長的為李煥。李煥出身於1917年，並在1989年接下行政院長，當時年齡實歲為71歲8個月，直到1990年6月卸任，於2010年逝世，享壽93歲。

蔡英文任內已更換3次行政首長，第一位為林全。林全65歲擔任行政院長，因認為已完成現階段任務，為利政府後續人事安排宣布請辭，由時任台南市長的賴清德接棒。賴清德進入行政院時為58歲，定調內閣為拚經濟的「做實事內閣」，而後面對九合一大選慘敗，決定下台負責，結束493天的任期。.

蘇貞昌在陳水扁政府時期首次擔任行政院長，年為59歲。當時為行政院副院長的蔡英文如今坐上總統大位，面對賴清德請辭，決定再由蘇貞昌出任閣揆，並由競選高雄市長失利的陳其邁擔任副院長。

蔡英文11日表示，蘇貞昌有三個強項，完全符合台灣需要，第一是經驗，第二是魄力，第三是執行力，此刻台灣需要有經驗、有魄力的院長，以他的執行力來完成後續改革。

對於再掌行政院，蘇貞昌自比前英國首相邱吉爾，希望能在內外都有強敵的情況下得到勝力。他也說，會努力帶著團隊接地氣、回應民意，「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意」。