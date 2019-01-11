「二阿哥」一出手就震中央　名嘴：蔡英文找誰當閣揆都無足輕重

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

面對2018年九合一選舉慘敗，行政院長賴清德11日正式請辭，總統蔡英文也宣布由前院長蘇貞昌回鍋接任。對此，資深媒體人黃創夏認為，「『二阿哥』鄭文燦一出手就底定民進黨黨主席共推卓榮泰，諸侯的實力在台灣的發展上，第一次足以震懾中央」，蔡英文找誰當閣揆都已無足輕重。

黃創夏在《NOWnews》的投書中指出，蔣介石來台後，中華民國一直採取「強幹弱枝」的政治結構，中央擁有最大的絕對主導權，但最大變數在2018年發生，「南韓（國瑜）北柯（文哲）」風潮，給中華民國政治結構最致命的一擊。

黃創夏認為，在這樣新的「強枝弱幹」結構下，蔡英文找誰來當閣揆都已經無足輕重，不要說將來的行政院無法號令泛藍的十五個地方諸侯，「就算在民進黨內部，『二阿哥』鄭文燦一出手就底定民進黨黨主席共推卓榮泰，諸侯的實力在台灣的發展上，第一次足以震懾中央、號令中央！」

▲民進黨主席登記最後一天，中生代推舉卓榮泰參選。（圖／記者黃克翔攝）

黃創夏強調，最可怕的正在此，雖然諸侯們「聲量」大，諸侯們的「能量」卻是少之又少，原因出在立法院多年的怠惰，立法院從1992年以來就一直躺了上萬條法案需要修整，過去是軍事邏輯，集權、集錢和通報系統都在中央，這30年以來，從來沒有因應時代的變遷，真正的放錢、放權給地方。

黃創夏預測，新當選的地方諸侯們有心勵精圖治，但面對形同癱瘓的中央政府，更是一個威信跌到谷底還在地洞的中央政府，那麼一切都無法落實，一切都是在拖延和「研究研究」虛耗，說穿了，在結構上先天不足，在局勢上後天不良，雖然2019年台灣邁入「強枝弱幹」的變局，但無從揮灑。