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豐原高中投捕練習場啟用　「大郭」郭源治出席勉：謙虛

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▲郭源治出席豐原高中投捕場開幕。（圖／記者陳玉攝）

▲郭源治出席豐原高中投捕場開幕，以「謙虛」兩字勉勵學子。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

為推廣棒球，豐原高中自2011年成立棒球隊，曾連續兩年蟬聯夏季聯賽冠軍等佳績；10日校內棒球打擊投捕練習場完工啟用，旅日棒球名將「大郭」郭源治出席參與，並用「謙虛」兩字，勉勵學子秉持「做一件事要絕對」的態度。

▲郭源治出席豐原高中投捕場開幕。（圖／記者陳玉攝）

▲郭源治進行開球典禮，與學子互動。

豐原高中棒球隊為社團非正規，在教練張文鴻等人帶領下，經多年努力，不僅在中部高中聯賽先後取得冬季聯賽的殿、亞軍，2016年、2017年更連續2年蟬聯夏季聯賽冠軍等佳績。

台中市教育局補助210萬元建制豐原高中投捕打擊練習場，長25公尺、寬10公尺，具有防護欄及防護網雙重防護；未來能提供棒球隊、鄰近學校及社區民眾練球使用。

▲郭源治出席豐原高中投捕場開幕。（圖／記者陳玉攝）

▲郭源治簽名留念，並以「謙虛」兩字勉勵學子。

郭源治表示，因小時後喜歡運動，從台東到台北讀書打球，後來旅日打棒球，退休後曾在日本開餐廳，3年前返台定居；郭源治說，台灣選手質量很好，但打球不能僅靠蠻力，選手的心境、想法也很重要，要學生好好把握現有資源，提升自我。

▲郭源治出席豐原高中投捕場開幕。（圖／記者陳玉攝）

▲郭源治、豐原高中校長羅瑞宏、麗晨企業公司董事長賴建宏等人揭牌。

豐原高中校長羅瑞宏表示，因教練張文鴻與麗晨企業公司董事長賴建宏是同學，賴董事長長期贊助校內棒球隊，並透過朋友牽線，才得請郭源治出席開幕，由此位「棒球大前輩」給予隊員一個最佳典範，鼓勵學子未來都能像郭源治一樣傑出。

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關鍵字：台中,豐原高中,投捕練習場,大郭,郭源治

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