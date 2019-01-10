母愛噴發！7月孕婦摔斷手　為腹中女兒「局部麻醉」清醒接受手術

▲楊婦懷孕7個月意外摔斷手，為女兒清醒接受「局部麻醉」。（圖／光田綜合醫院提供，下同）



記者陳玉／台中報導

35歲楊姓婦人懷孕7個月時不慎跌倒，摔斷右手腕橈骨，擔心產後在進行骨折手術，手已變形僵硬無法照顧孩子，但也不願全身麻醉讓腹中寶寶承受用藥風險；與醫師討論後，以局部麻醉方式順利將骨折復位，去年12月年底也喜迎女寶寶、手腕骨折也順利康復。

「我從小就很怕痛，是連打預防針都會躲起來的人！」楊婦說，但受傷當下想到若不立即治療可能喪失手腕靈活度，可能因此無法照顧孩子，無論如何都要快點康復。

▲楊婦以局部麻醉方式，順利將骨折復位。



為顧及媽媽、胎兒安全，光田綜合醫院骨科部醫師楊鎮源以局部麻醉完成橈骨骨折手術，同時婦產科也給予安胎藥物確保媽媽及胎兒安全，楊婦為母則強，在手術過程中相當冷靜，對於手術時的聲響都十分沉著，也讓醫護人員不禁鼓掌大讚「媽媽真的很勇敢！」

楊鎮源表示，一般患者若發生右手橈骨移位性骨折，大多建議全身麻醉插管情況下，切開傷口，將骨折處妥善復位並用鋼板固定，3個月內幾乎可恢復正常功能；然而，面對孕婦骨折，治療須考量更多層面，若待生產後在進行骨折手術，骨折已在錯位狀態下逐漸癒合，後續治療時間更長。

▲楊婦目前手腕復原良好，也能順利照顧剛出生的女兒。



麻醉科醫師林易希，楊婦當時決定積極治療，但不希望寶寶冒風險；而孕婦的醫療原則是「能避免手術、全身麻醉就避免，非不得已才會治療。」楊婦願意接受局部麻醉且手術順利，展現母愛的勇敢。

楊婦說，局部麻醉下手術時手腕仍有感覺，但不疼痛，術後也在醫護團隊協助下開始復健，目前手腕復原良好，也能順利照顧剛出生的女兒，是當媽媽最開心的事情。

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