賊「跨區」中部偷竊　落網起出改造槍稱：阿扁的啦！

▲豐原警分局破獲許男為主的竊盜集團。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

由許姓主嫌帶領王姓、陳姓男子共組的竊盜集團，涉嫌在北部、中部犯下多起竊盜案，去年12月間更「跨區」豐原、潭子2處洗車場竊取兌幣機零錢，及多台汽車、電動自行車，不法獲利達50萬元；豐原警分局經近1個月偵辦，9日逮許男等3人，全案依槍砲彈藥刀械、加重竊盜罪嫌送辦。

▲許姓主嫌用拔釘器、板手，撬開洗車場兌幣機偷竊。

豐原警分局偵查副隊長詹前祈表示，去年12月間豐原、潭子2處洗車場兌幣機接續發生遭人破壞偷竊案，總計損失近8萬元；因手法相近，警組成專案小組追查。

經警調查，9日於桃園逮有毒品前科、殺人未遂及竊盜的35歲許姓主嫌、32歲王男，並起出犯案工具、衣物；另於新北市逮46歲陳男，起出一把已上膛的金牛座改造手槍、子彈一顆。

▲警在陳男身上起出一把已上膛的金牛座改造手槍、子彈一顆。

警方表示，許男3人原在北部犯案，但因犯下太多案件被北部警方追緝，因缺錢花用才會前往中部作案，去年12月12日起自桃園偷竊自小客車代步到台中犯案；許男負責破壞洗車場兌幣機拿取硬幣，王男偷竊路邊電動自行車、3輛汽車、1輛貨車，陳男負責開車接應，總計不法獲利達50萬元。

另在陳男身上查獲改造手槍1把，陳男稱是一名叫「阿扁」友人寄放；3人均稱偷竊金額偷已花光，警訊後將陳嫌依違反槍砲彈藥刀械罪嫌、許嫌3人依加重竊盜罪嫌送辦。

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