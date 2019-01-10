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解密機車兩段式左轉　前中市交通局長王義川：與台灣人性格有關

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▲林佳龍、王義川直播吃早餐，解密為何機車族需要兩段式左轉。（圖／記者陳玉攝）

▲林佳龍、王義川直播吃早餐，解密為何機車族需要兩段式左轉。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

前台中市長林佳龍卸任後，常透過直播與網友見面。10日早上7點與北區、北屯區立委補選候選人、前交通局長王義川開直播吃早餐，2人閒聊中也開始解密「為何台灣人需要兩段式左轉？」，王直言，是跟台灣人的「海盜性格」有關。

王義川表示，機車是最守秩序的交通工具，因機車族會沿著白色線的兩邊走，呈現「向前集中、橫向發展」特性，學界常用「NIKE方程式」來規劃兩段式左轉的動線；王義川直言，這就是典型的「海盜性格」，可能跟台灣長期被殖民有關，為了安全，政府才劃設「兩段式停等區」。

▲機車族、騎車、等紅燈、機車、騎士。（圖／記者季相儒攝）

▲王義川指出，學界常用「NIKE方程式」來規劃兩段式左轉的動線。（圖／記者季相儒攝）

林佳龍也讚王義川為「機車博士」，更分享當初2人認識機緣，是當初邀請林陵三來草擬交通政策白皮書，並找來許多學者專家，其中包含王義川；見其反應快、對交通秩序狀況了解，也很有高度去看交通政策，因此延攬入小內閣。

林佳龍表示，王義川過去4年對交通建設很有心得，市政建設不能中斷，若當上立委可以守護台中的捷運，也讓會做事的林團隊有繼續服務的機會，籲民踴躍參與投票。

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關鍵字：台中,王義川,林佳龍,機車族,兩段式左轉

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