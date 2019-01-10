有性百科！她手誤急刪訊息...老司機興奮了：準備團購+1

▲性百科...？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

智慧型手機常會記住使用者平時的打字習慣，一不小心按太快就有可能讓自己陷入出糗的局面。一位網友今日在臉書表示自己打字太快鬧出笑話，想要收回訊息的時候還被友人搶先已讀，讓她有理說不清。不過老司機們看了反而很興奮，紛紛跪求上車，「百科先給我一本」、「感覺很厲害」。

「打完下一句正準備回收時就被已讀了...」女網友「三哥」在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片分享自己打錯字的糗事。只見圖中的聊天紀錄，第一句「哇嗚有性百科」就勾起資深老司機的好奇心，不過往下看才發現原po應該是要說「哇嗚有星巴克可以喝」，一個不小心手誤就透露出自己的小秘密。

▲性百科感覺很厲害！（圖／翻攝自爆怨公社）

三哥表示，打完下一句話後她立刻就發現打錯字，但是正要回收訊息之際卻被友人搶先已讀，還用回覆功能留下證據表示「快學！」、「性百科，感覺很厲害！！」讓她有理說不清，只能一直澄清是打字太快所致。

網友笑歪表示，「原來你很懂」、「恩，看來是個教授級的司機」、「性百科！哪裡有賣」、「不愧是三哥」、「不要管星巴克了，百科先給我一本」、「性百科耶！ 感覺很厲害」、「三哥要出書了嗎」、「性百科準備開團購，有需要者請以下留言+1 三哥版性百科」、「我也要性百科，求上車」、「不愧是汁妹高手」、「選字跟平常習慣有關」。

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