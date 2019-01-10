選戰網軍抓到了！韓國瑜霸氣回：同時關注批判、抹黑較公平

▲造韓網軍抓到了！控風向「2分鐘出1篇文」3月洗383篇文，PTT原始資料曝光。（圖／翻攝PTT）



記者賴君欣、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜被傳出在選戰過程當中，有透過網軍來造神操作，甚至拿出統計數據說在PTT在這次選戰有「造神操作」，韓國瑜霸氣回應說，請同時關注網路上如何批判我、抹黑我，這樣比較公平。

韓國瑜在大選前3個月聲勢爆漲，每天都可在媒體上看見相關新聞，網路聲量更是一天比一天高，即使選後也常在熱搜關鍵字。對此，媒體報導，PTT輿論專家、逢甲大學資訊工程學系助理教授王銘宏也出面，揭露背後真的藏著網軍有一個為「mark2165」的真相。

▲造韓網軍抓到了！控風向「2分鐘出1篇文」3月洗383篇文 PTT原始資料曝光。（圖／翻攝PTT）

面對這樣的說法，韓國瑜表示，他自己完全不知道，而且小編很少，人數非常少，年紀也非常輕，所以可以造成很多愛護韓國瑜的朋友在網路上支持，自己非常感謝，但是話鋒一轉，韓國瑜變得相當霸氣說，但是不要忘記，批判我的聲浪更大，而且幾乎是鋪天蓋地的批判，從來沒有停過在選舉的過程，所以各位關注網路上誰支持我的同時，也請關注網路上是如何批判跟抹黑，「這樣比較公平」。