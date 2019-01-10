　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為白冰冰叫屈　謝寒冰：酸民是同一工廠製造的「奈米腦」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

▲白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片，以下皆同）

政治中心／綜合報導

無償擔任一月份高雄觀光代言人的藝人白冰冰，在9日晚間公開自掏腰包40、50萬元製作的MV，卻引來部分網友批評，還有人搬出高雄市長韓國瑜選前的話，質疑「不是說高雄又老又窮？」卻還拍這些場景。資深媒體人謝寒冰對此表示，這些酸民和相信總統蔡英文「九二共識等於一國兩制」的人高度重疊，都是同一個工廠出來的「奈米腦」。

白冰冰為了拍攝《來去高雄》MV，自掏腰包支付約40、50萬元，獨自包下所有的製作費，展現力挺高雄觀光的決心。完整MV在9日晚間正式公開，白冰冰自己作詞，用台語演唱，將高雄港、西仔灣、月世界、蓮池潭、佛光山、寶來溫泉、愛河等16個觀光景點都詳細列出，還把路名編成RAP，認真宣傳高雄。

▲▼白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

但MV於9日晚間曝光後，網友對影片的評價卻褒貶不一。部分PTT鄉民表示，「最讚的部分，都是前朝建立的觀光成果」、「選前高雄又老又窮，選後高雄好地方趕快來玩」、「天佑高雄」、「免錢的最貴，高雄莫名其妙就被這咖小代言，衰小」、「真的不行，免費也不想要」、「摧毀質感」、「長輩真的是文化殺手」、「無法看完，不忍直視」。

▲▼白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

但也有網友覺得這支MV不錯，在白冰冰粉絲專頁下留言「好聽 感動」、「冰冰姐：非常感謝妳對高雄的付出」、「冰冰姐加油，我挺妳，也祝福妳永遠年輕快樂。不要理那些痞子輸不起」、「冰冰姐，妳很棒，堅持自己一路走來，謝謝妳為台灣，為高雄拍了那麼好的影片」、「我是高雄人我很謝謝妳，我愛你哦！」、「很棒的MV介紹的非常清楚，感人渲染力十足，看完影片 我也認識高雄了」、「好歡樂，把高雄拍的很美」、「冰冰姐，加油。您願意自掏腰包為高雄介紹風景，好吃好玩的，真的很感謝」。

▲▼白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

針對網友懷疑「不是說高雄又老又窮？」的言論，謝寒冰10日在臉書粉專上表示，「冰冰姐『來去高雄』MV曝光，酸民最新攻擊法是：不是說高雄又老又窮？我查了一下，這些人和相信蔡英文：九二共識=一國兩制的高度重疊……果然都是同一個工廠製造出的奈米腦^_^」

而謝寒冰的粉絲也在底下留言、力挺其言論「蛆的腦，不是你我能理解的」、「綠到蠢就沒藥醫」、「所以，頭皮以下的東西很重要，要懂得用！！」、「不要污辱奈米 XD」、「奈米腦？有那麼高級嗎？」、「原來是奈米，我還以為是空的XD」、「都是同一批領錢辦事的人，那我就放心了」。

▼謝寒冰表示，酸民都是同一個工廠出來的奈米腦。（圖／翻攝自「謝寒冰粉絲團」臉書粉絲專頁）

▲▼謝寒冰表示，酸民都是同一個工廠出來的奈米腦。（圖／翻攝自「謝寒冰粉絲團」臉書粉絲專頁）

ET快訊
兄妹譏「請看護多不孝」！她被病母綁半輩子　醫院廁所輕生
30年歷史「熱巧克力」要下架了　麥當勞曝停售原因

關鍵字：白冰冰,韓國瑜,謝寒冰,奈米腦,高雄,來去高雄

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白冰冰的「來去高雄」MV，是復古還是「俗」？

白冰冰MV拚觀光！藏滿齊柏林《飛閱高雄》空拍景　網驚：又老又窮的時期耶

白冰冰代言高雄MV出爐！親自作詞「路名編成RAP」　50萬拍攝費全包了

潘恆旭比韓國瑜還搶戲　從阿諾、白冰冰到冷泉加熱話題不斷

「高雄版S.H.E」推觀光　網崩潰：再靠近一點點就跟你分手

「高雄版S.H.E」推觀光　網友狠酸：當老人都不挑的

潘恆旭「冷泉加熱說」熱議　人渣文本笑：白冰冰加熱變周子瑜

甄珍+白冰冰+張琍敏！藍民代：立馬聯想到「高雄版S.H.E」

曾批韓國瑜「直銷騙子」　高市府力邀林夕任觀光大使搶港客

獨／「藍寶石喜相逢」再現高雄　年紀洩底釣出董念台：你幾歲？

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

總預算案三讀　賴清德11日率內閣總辭

今年度總預算1兆9980億元小刪240億　促轉會、黨產會全過關

捨律師投身調查局　大眼正妹林婉瑜成結業典禮「嬌」點

斷言「三龍搶珠」　黃暐瀚：王金平聲勢好「馬英九會跳進來」

李佳芬挨轟「干政」委屈　韓國瑜護妻：我們很自愛，連公務車都沒坐

選戰網軍抓到了！韓國瑜霸氣回：同時關注批判、抹黑較公平

還沒表態選總統　王金平「台灣公道伯」臉書先復活：偶回來啦～

一月柯韓會破局？　韓國瑜：沒有！現在兩個都忙

高雄市府7個局處長暫代　韓國瑜：不排除內升或扶正

吳釗燮原本要口譯哥接「駐美副代表」　蔡英文打槍：非常不妥

一秒變美的秘訣在這裡！5款仙女系「歐膩瀏海」推薦

108年賦稅收入　財政部看法穩定持平

史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

總預算案三讀　賴清德11日率內閣總辭

陸開放「港澳台居民」中小學教師資格　陸委會：透過管道關心

托嬰中心虐童引公憤...延燒幼兒園　家長哽咽：被網友肉搜恐嚇

澳網／種子籤出爐　台灣一姐謝淑薇位女單第28種子

聯邦政府繼續停擺將錯過引渡期　孟晚舟有望獲釋

選秀狀元換來的「敗投王」　米勒1年短約簽遊騎兵

華為Nova4注意了！紅米Note 7用上水滴屏、大電池跟4800萬畫素相機

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

政治熱門新聞

造韓網軍抓到了？PTT原始資料..

外交部證實　已註銷貴婦奈奈3人..

侯友宜怒了！祭重罰懲處虐兒人員

退黨選立委　陳筱諭：民進黨拋棄..

快訊／韓國瑜小內閣爆請辭

幕後／蔡英文臉書多了鄉民語　別..

白冰冰MV藏《飛閱高雄》空拍景..

立委補選　藍營彰化三搶一

即／彰化立委補選　國民黨派柯呈..

陳筱諭控訴新潮流　「大人真的很..

馮光遠轟人品差　潘恆旭怒：限3..

口譯哥為何能升官　王浩宇「四字..

蔡英文：我減稅還加薪「22K走..

國民黨快看　沈富雄創九二共識2..

更多熱門

相關新聞

白冰冰VS五月天　你在意質感還是免費？

關於「五月天 vs 白冰冰」這件事情，不過要講的不是什麼商業產值分析這件事，想講的是關於「代言費用」跟「經營心態」的問題。

口譯哥為何能升官　王浩宇「四字神解」

網拍商品名硬扯　韓國瑜也墊這一片？

白冰冰的「來去高雄」MV，是復古還是「俗」？

李佳芬代市長行程　綠轟外戚干政

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

女神半夜衝一蘭拉麵！

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面