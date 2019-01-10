為白冰冰叫屈　謝寒冰：酸民是同一工廠製造的「奈米腦」





▲白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片，以下皆同）

政治中心／綜合報導

無償擔任一月份高雄觀光代言人的藝人白冰冰，在9日晚間公開自掏腰包40、50萬元製作的MV，卻引來部分網友批評，還有人搬出高雄市長韓國瑜選前的話，質疑「不是說高雄又老又窮？」卻還拍這些場景。資深媒體人謝寒冰對此表示，這些酸民和相信總統蔡英文「九二共識等於一國兩制」的人高度重疊，都是同一個工廠出來的「奈米腦」。

白冰冰為了拍攝《來去高雄》MV，自掏腰包支付約40、50萬元，獨自包下所有的製作費，展現力挺高雄觀光的決心。完整MV在9日晚間正式公開，白冰冰自己作詞，用台語演唱，將高雄港、西仔灣、月世界、蓮池潭、佛光山、寶來溫泉、愛河等16個觀光景點都詳細列出，還把路名編成RAP，認真宣傳高雄。

但MV於9日晚間曝光後，網友對影片的評價卻褒貶不一。部分PTT鄉民表示，「最讚的部分，都是前朝建立的觀光成果」、「選前高雄又老又窮，選後高雄好地方趕快來玩」、「天佑高雄」、「免錢的最貴，高雄莫名其妙就被這咖小代言，衰小」、「真的不行，免費也不想要」、「摧毀質感」、「長輩真的是文化殺手」、「無法看完，不忍直視」。

但也有網友覺得這支MV不錯，在白冰冰粉絲專頁下留言「好聽 感動」、「冰冰姐：非常感謝妳對高雄的付出」、「冰冰姐加油，我挺妳，也祝福妳永遠年輕快樂。不要理那些痞子輸不起」、「冰冰姐，妳很棒，堅持自己一路走來，謝謝妳為台灣，為高雄拍了那麼好的影片」、「我是高雄人我很謝謝妳，我愛你哦！」、「很棒的MV介紹的非常清楚，感人渲染力十足，看完影片 我也認識高雄了」、「好歡樂，把高雄拍的很美」、「冰冰姐，加油。您願意自掏腰包為高雄介紹風景，好吃好玩的，真的很感謝」。

針對網友懷疑「不是說高雄又老又窮？」的言論，謝寒冰10日在臉書粉專上表示，「冰冰姐『來去高雄』MV曝光，酸民最新攻擊法是：不是說高雄又老又窮？我查了一下，這些人和相信蔡英文：九二共識=一國兩制的高度重疊……果然都是同一個工廠製造出的奈米腦^_^」

而謝寒冰的粉絲也在底下留言、力挺其言論「蛆的腦，不是你我能理解的」、「綠到蠢就沒藥醫」、「所以，頭皮以下的東西很重要，要懂得用！！」、「不要污辱奈米 XD」、「奈米腦？有那麼高級嗎？」、「原來是奈米，我還以為是空的XD」、「都是同一批領錢辦事的人，那我就放心了」。

▼謝寒冰表示，酸民都是同一個工廠出來的奈米腦。（圖／翻攝自「謝寒冰粉絲團」臉書粉絲專頁）