李佳芬挨轟「干政」委屈　韓國瑜護妻：我們很自愛，連公務車都沒坐

▲李佳芬看畫展時表示，大家應該多包容與欣賞，社會才會更精彩。（圖／記者宋德威攝）



記者賴君欣、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜的妻子代表韓國瑜探視偏鄉學童與自閉症畫家，卻被民進黨議員高閔琳、邱俊憲酸「外戚干政」，面對這樣的情況，韓國瑜首度在鏡頭前面回應，「我們非常自愛，連公家車都不敢用」。

韓國瑜強調自己行程無法分身跑完，所以才請家人幫忙代跑，請妻子李佳芬前往也算是一種激勵士氣的方法，而且非常自愛，連公家車都沒有使用，可以去查查看，也不敢用高雄市政府的一毛錢，前往小林國小是請朋友幫忙載，還請朋友幫忙募款、捐款給小朋友，讓當地小朋友的士氣可以得到鼓舞，慈善團體願意幫助高雄偏鄉孩子，「我太太在不花高雄市任何資源下，去做這些公益活動，連這個都要被批判嗎？我覺得這個批判者太誇張了」。

▲韓國瑜夫人李佳芬出席小林國小活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜也再次重申，自家人絕對不能用市府任何資源，或許高雄過去12年來並沒有所謂市長夫人，可能一些人不太能適應，未來如果有公益活動，還是會不落人後，一樣會繼續幫忙，尤其是偏遠地區，比較相對弱勢的，各種活動、孩子、慈善義舉等等，韓國瑜說，我們會繼續投入心力，如果廣大高雄市民不喜歡、不接受，我們當然不願意，多一事不如少一事，但這不是我們的作風。

韓國瑜也強調李佳芬內心當中有覺得一點冤屈，怎麼會被批「外戚干政」，也沒有涉及人事、也沒有動市政府資源、也沒有說長道短，只不過是應基金會邀請，鼓勵偏鄉孩子們，這麼好的一件事情，韓國瑜希望大家多多支持。