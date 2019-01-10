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一月柯韓會破局？　韓國瑜：沒有！現在兩個都忙

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▲▼韓國瑜、柯文哲。（合成圖／資料照）

▲▼韓國瑜、柯文哲。（合成圖／資料照）

記者賴君欣、吳奕靖／高雄報導

外傳台北市長柯文哲跟高雄市長韓國瑜將在今年一月「柯韓會」，不過現在台北市長柯文哲在面對記者採訪時反問：「一開始是誰說要柯韓會？」，言談間似乎有破局的意味，高雄市長韓國瑜10日說，「沒有啊！現在兩個人都忙」。

韓國瑜面對記者詢問「柯韓會」是否破局？第一時間就回應「沒有」，隨後就接著說「沒有破局」，而且還連續講了兩次，強調現在兩個人都忙，台北跟高雄都非常的忙，如果柯文哲要來高雄的話，韓國瑜說會非常歡迎，畢竟柯文哲已經當了四年市長，自己才剛接任，「現在我若去拜訪他，我的壓力比較大」。隨後，他又再一次重申，「柯市長如果要來高雄，我非常歡迎」。

▲▼ 韓國瑜拜年。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 韓國瑜拜年。（圖／記者洪正達翻攝）

其實10日上午，台北市長柯文哲也被媒體問到同樣問題，柯文哲當時回應說，一開始是誰說要柯韓會？「我都不曉得」 ？媒體都異口同聲說，「你啊」 、「你先表態要碰面的啊」，柯文哲說，「我們有時間去就去」，大家方便就好，怎麼好像很刻意，每天炒作這個題目。

至於是否真的破局？柯文哲強調，其實高雄還是一個滿大的城市，通常北市府一年有2到3次，叫市政交流，會到外縣市，所以一定會去，只是時間而已。

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關鍵字：韓國瑜,柯文哲,柯韓會,市政

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