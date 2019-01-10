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和菲籍移工公園聊天喝酒遭性侵　台女發現懷孕超崩潰

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▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲蔡女慘遭認識的菲籍友人在公園性侵懷孕，精神受創引發創傷症候群。（圖為示意圖，與新聞事件無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名菲籍勞工與台灣女子因工作認識，某日晚間兩人在公園聊天喝酒，外勞見台灣女不勝酒力竟對她性侵得逞，台灣女事後更發現自己懷孕。菲籍男雖辯稱兩人是你情我願，但新竹檢方依證人說詞以及台灣女引發創傷症候群，認菲男犯強制性交罪嫌，日前依法提起公訴。

1名在台工作的菲籍作業員VENTURA在湖口工業區工作時，結識台灣蔡姓女子，2人平時互動良好，2017年4月的某周日夜間，VENTURA與蔡女一起到公園飲酒聊天，2人喝得起勁，結果蔡女不勝酒力躺在草地小憩醒酒。

VENTURA見蔡女躺在一旁，竟趁四下無人之際強脫女子衣褲，蔡女雖試圖反抗，但因酒勁上來沒有力氣，VENTURA因此霸王硬上弓得逞。

事發突然，蔡女又到驚嚇也沒想到換衣服，當晚就直接北上到台北找朋友訴苦，蔡女友人發現她身上沾滿了泥土，且神情緊張不安，細看還可看見蔡女身上有些許傷口，只是當時蔡女並未向友人細說遭性侵內容，而蔡女更再過了幾個月才發現當次的性侵竟然讓她懷孕，家人發現後逼問，才知道蔡女遭到性侵，一狀告上警局。

VENTURA向檢警坦承與蔡女發生性關係，但否認性侵，他表示兩人都喝了點酒，當晚燈光美氣氛佳自然就往下一步發展，但強調絕沒有妨害性自主，是你情我願的發生性行為。

蔡女台北的友人也出庭證稱，當夜蔡女到台北找她，身上確有傷勢，神情緊張、不安，看起來情緒低落，而且蔡女的衣服看起來很髒。蔡女遭到性侵後身心受創，懷孕更是讓她精神崩潰，出現創傷症侯群的現象。新竹檢方認，VENTURA犯強制性交罪嫌，日前依法提起公訴。

★圖片為版權照片，由免費圖庫Unsplash供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫Unsplash許可，不得部分或全部轉載！

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