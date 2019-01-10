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「昏迷至少25年」醫療紀錄曝！植物人3歲入住照護機構　去年曾做健康檢查

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▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

美國一名29歲植物人去年遭性侵產下一子，家屬9日透過律師約翰米歇爾斯（John Micheaels）發聲明表示，家屬對於女兒所受到的傷害、忽視顯然感到憤怒、震驚且受創。根據外媒最新取得的醫療紀錄，這名女子在3歲時就已入住哈辛達照護機構（Hacienda HealthCare），且去年4月16日還曾做過年度健康檢查。

綜合AZ Family、美聯社、哈芬登郵報報導，被害人是一名29歲的印地安女子，生於1989年4月30日，隸屬於亞利桑那州南部的聖卡羅斯阿帕契部落（San Carlos Apache Tribe）。醫療紀錄顯示，被害人母親每個月會來探望女兒2次，且被害人去年4月16日也曾做過健康檢查。

只不過，她卻在同年12月29日產下男嬰，且照護機構直到她呻吟準備生產的時候，才發現她懷孕的事實。據信該名女子過去被性侵多次。

▲▼Hacienda HealthCare為患有慢性病、智力發育障礙的兒童與年輕人提供長期醫療服務。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈辛達照護機構為患有慢性病、智力發育障礙的兒童與年輕人提供長期醫療服務。（圖／達志影像／美聯社）

部落主席泰瑞蘭布勒（Terry Rambler）表示，「很不幸的，負責照顧她的看護不值得信任且佔她便宜，我希望正義能夠得到伸張。」

「家屬目前很清楚發生在女兒身上的事情事關重大且涉及公眾利益，但現階段還沒有準備好公開發表聲明」，約翰米歇爾斯呼籲媒體與社會大眾給予家人多一點隱私，「他們希望我能傳達這個消息，那就是這名男孩出生在一個充滿愛的家庭，他會得到很好的照顧。」

▲▼ 美國亞利桑那州照護機構Hacienda HealthCare爆出植物人疑遭性侵產子醜聞，執行長比爾帝蒙斯（Bill Timmons）7日請辭獲准 。（圖／擷取自Hacienda HealthCare官網）

▲ 執行長比爾帝蒙斯7日請辭獲准 。（圖／擷取自Hacienda HealthCare官網）

據了解，目前該名女子以及小孩均在醫院接受治療當中。在機構執行長比爾帝蒙斯（Bill Timmons）7日辭職的隔天，相關部門針對該機構發出搜查令，並針對所有男性員工進行DNA檢測。根據警方9日的說法，目前已展開DNA比對程序，而任何知道她懷孕但沒有通報的人，都有可能面臨指控。

如今，根據亞利桑那州衛生部門的說法，在事件發生之後，該機構實施新的安全措施，包括加強病患護理區域的監控、在任何病患互動過程增加工作人員人數等。

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關鍵字：植物人,性侵,懷孕,嬰兒,北美要聞

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