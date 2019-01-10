大甲媽加持招財錢母開運酒　全聯開賣限量6千組

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【廣編特輯】

圖、文／味丹提供

2019新春招財開運酒，金門酒廠、味丹企業與大甲鎮瀾宮攜手合作，聯名推出限量「戰酒黑金龍-招財錢母開運酒禮盒」。大甲鎮瀾宮媽祖金錢母每年限量發行，象徵祈福招財、保佑安康，今年特與金門高粱酒中榮獲世界烈酒大賽金牌獎的「戰酒黑金龍」結合推出開運酒禮盒，首次舉辦香爐過火儀式加持，將在全台全聯福利中心開賣，限量6千組。

今年大甲鎮瀾宮與金酒共同開發雙金禮盒，除金牌錢母，內裝酒款是榮獲舊金山國際烈酒大賽金牌獎的「戰酒黑金龍」，與俗稱「黑金剛」的陳年高粱酒系出同門，是金酒突破一甲子釀酒工藝，新式摘酒技法，採用3年窖藏老酒調和出最佳醇順口感，酒體層次豐富、入口不辛辣，綿順爽口中帶有果香餘韻。

酒禮盒連同錢母經過爐（火）加持，代表著招財開運意義；禮盒以大紅色龍騰底紋搭配燙金文字設計，展現高雅喜氣，尤其盒內開窗鑲著一枚「招財錢母」，意味著「錢滾錢，錢生錢」的好財運。1月10日起在全台的全聯福利中心限量開賣6,000組，喜氣又有媽祖加持保庇的開運酒禮盒，讓民眾求錢母不用再千里迢迢。

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