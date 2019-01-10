高速公路「車震ing」？警盤查女躺後座急呼救：我不是他老婆

大陸中心／綜合報導

安徽一處高速公路的緊急用車道竟有男女疑似在「車震」，交警上前盤查時，躺在後座的女子卻不斷呼喊「我不是他老婆！」駕駛則是支支吾吾的模樣十分可疑，警方這才察覺到事態不對勁，及時阻止了一樁性侵案的發生。

▲女子差點被駕駛性侵，幸好交警及時察覺異狀。（圖／翻攝自新京報我們視頻）



據《新京報》報導，交警7日巡邏發現這輛車行蹤怪異，車上一男一女在後座拉拉扯扯，占用緊急用車道許久都未離去。駕駛供稱「我朋友有點頭暈」，但這時女子頻頻向警方呼喊「我不是他老婆！我不是他老婆！」他立刻安撫對方說「唉喲，不要生氣了，不要再說了。」

交警起初還以為是一般的夫妻吵架，但見女子神色慌張，便追問兩人是什麼關係，女子才著急地說自己剛剛被強壓在後座，連手機也被搶走，差點就遭性侵得逞。交警發現事情不單純後，將駕駛移送派出所依性侵罪偵辦。

▲駕駛被送往派出所偵辦。（圖／翻攝自新京報我們視頻）



女子餘悸猶存的表示，自己從南昌到毫州找朋友，回程時有人拜託這名駕駛載她一程，怎料竟然碰上惡狼，途中下車上個洗手間就被對方毆打，還直接被拉進車內，身上的錢包、證件、手機也全被搶走，幸好交警及時察覺異狀，才順利脫逃出狼爪。