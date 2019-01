女大生在教室推開噁男又睡著　醒來發現遭性侵還射體液

▲女大生控訴自己在校內睡著時慘遭男子性侵。(圖/示意圖,非新聞當事人/視覺中國)

國際中心/綜合報導

新加玻管理大學(SMU)8日發生一起誇張性侵案,一名20歲女大生在教室裡睡著後,慘遭一名22歲男大生性侵,受害人稱,她驚醒後發現一名男子壓在她身上,對方還已經射精,她努力反抗卻導致自己傷痕累累。

根據新加坡The New Paper報導,這名女大生在Instagram上控訴自己遭到性侵的經過,當時她在經濟學院的一間小組學習教室裡,攻擊她的男子一直對她有好感,事發之前對方便曾試著接近,但被她推開並大叫不要,稍晚她不小心在教室裡熟睡,睡到一半突然驚醒,發現對方居然壓在她身上。

受害女子表示,她醒來後,變態男還想繼續亂摸,她努力掙扎抵抗,最後身心都受到很大的創傷,事後還洗了至少3次澡,「恨不得把全身的皮膚刮下來」。報導中指出,這起事件發生在8日上午8時至10時,受害女子其實並不是SMU的學生,目前尚無法得知她為何會出現該校,警方則於9日上午6時43分逮捕到22歲嫌犯,男子是校內一社團的活動總監,學校也對外證實了消息,但為了配合警方調查,所以不便對事件做出評論。

