女大生在教室推開噁男又睡著　醒來發現遭性侵還射體液

▲女大生控訴自己在校內睡著時慘遭男子性侵。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

國際中心／綜合報導

新加玻管理大學(SMU)8日發生一起誇張性侵案，一名20歲女大生在教室裡睡著後，慘遭一名22歲男大生性侵，受害人稱，她驚醒後發現一名男子壓在她身上，對方還已經射精，她努力反抗卻導致自己傷痕累累。

根據新加坡The New Paper報導，這名女大生在Instagram上控訴自己遭到性侵的經過，當時她在經濟學院的一間小組學習教室裡，攻擊她的男子一直對她有好感，事發之前對方便曾試著接近，但被她推開並大叫不要，稍晚她不小心在教室裡熟睡，睡到一半突然驚醒，發現對方居然壓在她身上。

受害女子表示，她醒來後，變態男還想繼續亂摸，她努力掙扎抵抗，最後身心都受到很大的創傷，事後還洗了至少3次澡，「恨不得把全身的皮膚刮下來」。報導中指出，這起事件發生在8日上午8時至10時，受害女子其實並不是SMU的學生，目前尚無法得知她為何會出現該校，警方則於9日上午6時43分逮捕到22歲嫌犯，男子是校內一社團的活動總監，學校也對外證實了消息，但為了配合警方調查，所以不便對事件做出評論。