女房客控房東趁妻出差性侵　丟1萬元回「新的一年開始了」

突發中心／綜合報導

台南一名擁有60間套房出租的房東被女房客指控性侵，涉嫌趁著妻子出差時強行闖入屋內，沒有進行任何防護措施將人強行壓制，甚至丟下1萬元當作賠償。受害女子一度崩潰到想自殺，後來經過網友鼓勵才決定勇敢站出來報警，而警方也在9日依妨害性自主罪將房東移送台南地檢署偵辦。

▲女房客指控遭房東性侵。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

據了解，女房客是在台南工作並承租44歲房東的公寓，去年12月23日先是突然遭熊抱，嚇到崩潰哭泣，沒想到對方竟然丟下1萬元充當賠償，她覺得應該將這筆錢退還，結果同月25日就遭性侵。協助受害者將事發過程PO網的法律諮詢社團社長黃佳瑞提到，女子後續打電話叫房東回來拿錢，但對方進入房內就直接把門關上，並撕開衣服強行壓制。

女房客聲稱，受害後因為身心嚴重受創無法睡覺並影響到工作，甚至萌生尋短的念頭，但房東說了一句抱歉就像沒事一樣，還以「是我會錯意」、「新的一年開始了」等話推託，她不敢向家人說，只好傳訊息向法律諮詢社團求救，經過網友們鼓勵才決定報警。

▲其他房客聽聞這個消息都覺得很驚訝。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

雖然警方已在9日依妨害性自主罪嫌將房東送辦，但基於保護受害者的立場以及偵查不公開原則，目前仍無法透露詳細案情。而性侵案件爆發後，其他房客聽聞都覺得很不可思議，認為房東平時人很好也很老實，實在難以相信會發生這樣的事，或許其中可能有什麼隱情。

不過，媒體撥打房東本人的手機都直接轉進語音信箱，家人也拒絕接受採訪，只低調回應一切都交由法律來釐清。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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