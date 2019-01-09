非洲豬瘟事件「躺槍」！　陸配怒：政府扣帽子讓民眾聲討我們

▲非洲豬瘟。（圖／CFP）

記者馬叔安／台北報導

近日發生多起陸配與陸客攜帶豬肉製品遭罰的事件，有在台灣的陸配質疑政府缺乏對外宣導，直接祭出重罰，這樣的做法「就已經歧視陸配了」。也有陸配直言，「擺明了就是拿陸配開刀」，在對岸難以接收到台灣的訊息，很多大陸人士沒有意識到疫情嚴重性，卻遭到了懲罰，「人情味呢？」

中央廣播電台報導，農委會代理主委陳吉仲8日受訪指出，至今裁罰的45個案件，全都是來自大陸的旅客或是配偶。《經濟日報》則指出，陸委會主委陳明通在去年12月24日呼籲，陸配們將防範非洲豬瘟的資訊轉告大家，政府與陸配朋友攜手防疫。

▲非洲豬瘟邊防戰 直擊金門尚義機場「全力防堵豬肉輸台」。（圖／記者陳以昇攝）

來自吉林的楊國域接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，台灣的部分網民和媒體「把矛頭指向大陸甚至陸配已經不是一天兩天的事情了」，陸配本身危機意識比較薄弱，而且大陸不像台灣這樣新聞一直滾動播出，「大家自然更是意識不到嚴重性，這是兩岸之間的差異」，「擺明了就是拿陸配開刀」、「人情味呢？」

▲陸配楊國域。（圖／翻攝自Facebook／楊國域）

此外，來自福建福清，幼時來到台灣定居並成婚的杜麗表示，大家都不知道大陸方面的實際情況，「台灣人對死豬一片謾罵，罵的都是大陸姐妹」，自從確認有漂來的死豬染上非洲豬瘟後，「台灣社會輿論轉向指責大陸，也開始有大陸是預謀讓豬瘟擴散來淪陷台灣的陰謀論出現，加上在台灣，陸配仍是弱勢群體，首當其衝會被台灣輿情攻擊」。

一位來到台灣12年，不願具名的陸配認為，政府若是覺得陸配是其中一項防疫重點，應該是在陸配和外籍領域做一些宣導，讓新住民了解非洲豬瘟，而且應該在機場設置提醒，「為何沒見過宣導期，直接是重罰」，「政府做法欠妥當，卻要陸配買單還要扣上傳播非洲豬瘟的帽子讓民眾輿論一起聲討陸配」，「怎麼讓新住民跟台灣人一起心連心抵抗非洲豬瘟啊？」」。

來自上海的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯認為，陸配在這次非洲豬瘟事件中「躺槍」（無端受指責），「有些回大陸後沒有關心台灣的報導，因為習慣家鄉的味道，回台灣就帶回來了」。不過也有來自桂林的陸配表示，「清者自清，大部份台灣人的眼睛是雪亮的！」