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廚餘養豬地方、中央立場不一　陳吉仲：有合格蒸煮設備還是可

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▲▼陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲表示，只要有合格蒸煮設備還是可以廚餘養豬。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

廚餘養豬被許多豬農視為傳播非洲豬瘟病毒關鍵之一，要求政府應強制禁止，雲林縣也公告全縣禁止廚餘養豬，否則違者開罰，農委會代理主委陳吉仲今（9日）對此表示，有合格的蒸煮設備都還是可以廚餘養豬。

廚餘到底禁不禁，陳吉仲透露昨（9日）和行政院長賴清德開會了4個多小時，討論到已完整盤點全台有多少頭豬，用了多少廚餘、來源來自哪裡等項目，陳吉仲以屏東和桃園舉例，2縣市廚餘養豬場有3百多場，頭數加起來超過20萬，廚餘都不是只有自己的縣在供應，以屏東的養豬場來看，廚餘有9成來是自高雄市，假設屏東全部禁止了廚餘養豬，高雄的廚餘要去哪？

▲▼陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會今天再次召開非洲豬瘟會議。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲接著說，桃園廚餘則來自台北市跟新北市，也是同樣禁了要去哪的問題？陳吉仲強調，只要有合格的蒸煮設備都可以繼續廚餘養豬，若把廚餘禁了，沒有完整流通配套措施，若設廚餘拿去做堆肥等作用，到時引來野豬或延伸出其他狀況，會產生更大的問題。

農委會今天下午5點再次召開非洲豬瘟會議，陳吉仲也提，今天會議主要討論內容為各地應變中心將分3等級，第3級為預防階段、第2級是台灣離島或本島出現1個案例，第1級則是最高等級，就是疫情達最嚴重， 台灣有2案例，或在2縣市蔓延開來，到時就會依照不同等級下去分配工作。

▲▼陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說22個縣市演習部分，時程都已排定。（圖／記者許展溢攝）

金門肉類品禁止輸台部分，陳吉仲說暫不解禁，雖然金門養豬場都檢出陰性，但有學者認為病毒的潛伏期可能更常，因此還是繼續維持14天暫時輸台，直到16日解禁。境外宣導則會加強，1週內也將發給各縣市政府作戰（有疫情）、作業（沒疫情）防疫手冊等。

而22個縣市演習部分，陳吉仲說，時程都已排定，這個月都會完成，由農委會副主委黃金城將負責所有演習內容督導，如是廚餘是否有符合規定蒸煮、疫情發生標準作業程序，和畜牧場生物安全及所有宣導等。副主委李退之則擔任團長，負責各部會、專家的協助建議。

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關鍵字：非洲豬瘟,大陸,疫情,農委會,陳吉仲,廚餘,養豬,雲林

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