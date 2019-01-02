宜蘭轉運站商家全熄燈　旅客：太誇張了！

▲▼宜蘭轉運站西側旁向森林保育處租用土地的商家竟全部熄燈，車水馬龍的轉運站竟出現蕭條場面，旅客說：太誇張了！。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

車水馬龍的宜蘭轉運站西側超商及各商家，竟全部吹起熄燈號，旅客購物與悠遊卡儲值不便，抱怨說：太誇張了！。宜縣府表示，將立即連絡轉運站的4家國道客運業者提供儲值服務，至於旅客買吃喝等民生購物需求，傾向以設置自動販賣機的方式暫時解決。

每天眾多旅客上下車的宜蘭轉運站，因退輔選森林保育處將要把土地交給縣府開發，最近停止轉運站西側超商及各商家租約，且張貼公告指「該區已完成都市計畫變更，委託宜蘭縣政府辦理公共設施興建，停止營業」，造成轉運站旁便利超商及餐廳、名產店等商家全部停止營業，轉運站沒有任何一家店，蕭條場面讓旅客抱怨太誇張了，入夜後更冷清。

轉運站旁沒有任何一家店，連日來旅客紛紛抱怨不斷，轉運站旅客進出眾多，民生交易需要求高，應該是商機無限，如今旅客持悠遊卡無法儲值，而且竟然無法買食物填飽肚子、買飲水都有問題，全國各地轉運站很少這種狀況，真的很誇張。

新縣府秘書長林茂盛表示，雖然此問題在前代理縣長陳金德任內就出現，但「民眾的需求就是縣府的需求」，有關便利商店拆除致使悠遊卡無法加值一事，縣府2日上午開會後，經連絡4家國道客運業者，在其售票櫃台提供加值服務，1、2個星期就會解決；至於民眾買吃喝的，也會想辦法解決，最快方式就是先設置自動販賣機。

林茂盛說，宜蘭轉運站是屬於臨時轉運站，縣政府爭取前瞻建設補助2億餘元，未來將興建永久性的宜蘭轉運站；土地屬於森保處，將來才會無償提供給縣府使用，興建新轉運站正由縣府規劃設計中，預計年底才會發包動工。目前土地仍屬於森保處，所以無論設置自動販賣機或短期招租，都必須跟森保處開會討論。