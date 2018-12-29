台南車輛車窗疑「遭彈擊破」　警掌握可疑對象

▲有網友在臉書社群爆料公社pｏ文指出他的愛車遭不詳人士擊破車窗，他善意提醒住台南市永康區的朋友們要注意自己的愛車。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群爆料公社pｏ文指出，生平第一次報案，他的愛車遭不詳人士疑遭ｂｂ彈擊破車窗，他善意提醒住台南市永康區的朋友們要注意自己的愛車，台南市警永康分局指出案發後已派員前往勘查蒐證，目前已掌握可疑之特定對象，積極偵辦中。

該名受害網友ｐｏ文指出，他的車子停在台南市永康區中華路578巷，12月29日上午發現愛車左側車窗玻璃破碎，車窗上疑有1個彈孔，他已向永康分局報案，並po文提醒網友們瓔小心愛車，因「年關將至，一堆瘋子」。

網友的po文引起其他網友議論，有網友說：「每年過年前都會發生的事，在台南北區，我的車台前幾年有被bb槍打過玻璃，破3.4片，你1片要慶幸了，我是懷疑台南汽車玻璃行請人幹的，當時我那邊連續3年都有發生，時間都是過年前」、「該慶幸不是車身」、「還好不是敲大燈，貴貴的」、「是鋼珠槍打的」、「空氣槍打的」、「有沒有與人結怨？」．．．。

台南市永康分局復興派出所指出警方已受理報案，目前已請車主到警所製作筆錄以進一步釐清案情，偵查隊也派員到場勘查蒐證，並調閱監視系統影像，初步已掌握可疑的特定對象，目前積極調查偵辦中。警方會加強附近巡邏強度，如民眾可提供相關線索，敬請來電復興派出所06-3115874。