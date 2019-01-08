管中閔交接台大校長！　會場維安「演練好幾次」防衝突

▲台大校長交接典禮入口處。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者胡順惠／綜合報導

台大今（8）日上午舉行校長交接儀式，教育部常務次長林騰蛟擔任監交人，由代理校長郭大維交接給管中閔。自從教育部宣布聘管消息後，吳瑞北2度申請假處分、台大校友齊聚傅鐘底下等反對聲浪不斷傳出，活動中是否會出現反對者滋事，各界都在關注。

台大校長交接儀式今日上午10時，將在行政大樓第一會議室舉行，由教育部常務次長林騰蛟擔任監交人，代理校長郭大維交接給管中閔，據傳前校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池等人也都會出席，部分遴選委員也將出席力挺管，7日會場就在趕工佈置，走廊上擺滿各界送來的祝賀花籃。

▲會場7日就在趕工佈置，擺滿祝賀花籃。

自從前教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔上任，台大遴選爭議正式落幕，也讓空缺500多天的校長終於有人。但這枚震撼彈讓同樣身為台大校長候選人的吳瑞北相當不滿，2度向台北高等行政法院提出抗告，最近一次的時間還是7日，距離交接典禮時間很近，也讓遴選爭議增添火藥味。

▲吳瑞北到法院提抗告。（圖／記者林敬旻攝，下同）

遴選爭議在教育界持續延燒，台大校友5日齊聚台大傅鐘前抗議，訴求教育部應該「停止辦理台大校長交接」。台大榮譽教授賀德芬認為，台大身為思想重鎮，它的淪陷比高雄淪陷、台北淪陷都還重要；律師林憲同指出，將對教育部與台大提起行政及民事訴訟，邀台大學生擔任原告，訴求「管中閔就任無效」。

▲台大校友傅鐘底下唱校歌，抗議教育部放行管仲閔。

台大校長遴選爭議讓3位教育部長下台，包含潘文忠、吳茂昆及葉俊榮，但管中閔上任似乎只是檯面上的平靜，各界反對聲音持續傳出，讓外界擔心起校長交接儀式是否會有反對者滋事。據了解，雖然典禮現場屬於開放空間，但台大已經做好萬全準備，校安人員演練過好幾次，確保順利交接。

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