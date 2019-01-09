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陽明山「箭竹筍」採筍證　即日起開放跨區各公所申辦

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▲ 陽明山「箭竹筍」採筍證 即日起開放跨區申辦。（圖／新北市農業局提供）

▲ 陽明山「箭竹筍」採筍證，即日起開放跨區各公所申辦。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

陽明山國家公園一般管制區範圍內採摘箭竹筍，自即日起開放跨區申辦，凡新北市淡水、三芝、石門、金山、萬里區內符合採摘箭竹筍資格的農民，皆可向新北市各區公所提出申請，受理期間為即日至9月30日止，有效期為二年。

農業局長李玟表示，「箭竹筍」屬禾本科多年生作物，別名箭竹仔、箭筍、劍筍，富含纖維質、蛋白質、水分，以及維生素A和C，有助腸胃蠕動、促進新陳代謝，其低熱量、低脂肪的特性，是最佳養身食材之一。陽明山箭竹筍為野生自然生長，因此沒有農藥殘留的疑慮。

農業局表示，採陽明山區箭竹筍是早期附近農民的例行性工作，用以補充日常食物不足，或販賣補貼家用，其採筍已有相當久遠的歷史，目前每台斤價格約200元至250元之間，農民大多販售給當地的餐廳，或在農曆春節前後，民眾可在市區攤販買到品質優良的箭竹筍，是限量的當季美味。

農業局表示，依據「陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」規定，申請採筍人應具有農民身分，且農地位於陽明山國家公園範圍內，或設籍於新北市的淡水區（水源里、樹興里）、三芝區 （興華里、店子里、圓山里）、石門區（山溪里、乾華里）、金山區（兩湖里、重和里）、萬里區 （磺潭里、雙興里、溪底里）等12個里，符合前述資格的農民或其配偶及年滿18歲的直系親屬，皆可申請。

農業局說，每戶不得超過四人，每年開放二期的採筍期：第一期自2月15日至4月15日，第二期自8月1日至9月30日。採摘地區，以國家公園內一般管制區為限，未經核准，私自竊取、收受、販售者，將觸犯相關法令，請民眾注意！

▲ 陽明山「箭竹筍」採筍證 即日起開放跨區申辦。（圖／新北市農業局提供）

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關鍵字：陽明山,管制,箭竹筍,農民

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