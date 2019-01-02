　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「妳去哪」女友跨年皮包掉他車上！22歲男友談判「血濺文大」反被砍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／台北報導

台北市陽明山驚傳血案，警方1日中午獲報文化大學後山有械鬥事件，趕到場時沒看到任何人，後來巡邏員警在仰德大道攔到一輛車，赫見4名男子有2人腰受刀傷。追查發現，竟是22歲曾男不滿女友跨年夜時，把皮夾掉在另一名男子車上，雙方相約文大談判，一言不和大打出手，結果自己遭圍砍，負傷送醫。

事發於1日中午11時許，有民眾目擊文大校園後山旁發生械鬥案報案，警方趕到場時已經鳥獸散，便改往周邊仰德大道上攔查可疑車輛，未料果真攔到一輛怪怪的銀色轎車，車上4人中22歲曾男、25歲趙男腰手多處受刀傷，全身是血，意識清楚，緊急送醫。

 ▲▼「妳去哪」女友跨年皮包掉他車上！22歲男友談判「血濺文大」反被砍。（圖／東森新聞）

▲▼「妳去哪」女友跨年皮包掉他車上！22歲男友談判「血濺文大」反被砍。（圖／東森新聞）

▲「妳去哪？」抓包女友跨年上陽明山約會，22歲男約文大談判。（圖／東森新聞）

車上24歲林姓女子向警方供稱，前一晚搭乘21歲蕭姓男子的車上山跨年，皮包不慎遺留在對方車上，兩人同遊一事才被曾姓男友發現。曾男帶著女友找蕭男拿皮夾，相約在文大籃球場談判，一拿到皮夾就怒甩對方巴掌；蕭男不甘，馬上打電話撂來3人，雙方一言不為持刀追砍，結果曾、趙2人被砍傷躲回車上，開車逃了2公里被警方攔到。

曝光的監視器畫面中，一名涉案男子在雨中跟著一輛車奔跑，疑似沿途求救，幾分鐘後又跑回來，雙方2車8人隨即逃離，留下血跡斑斑的現場。由於案發地就位在文大後門，是台北夜景人氣景點，從停車場沿路到處都是大片血漬，還遺留擦血的衛生紙、染紅的口罩、球鞋，草叢堆裡甚至找到一把長30公分的西瓜刀和棍棒。

警方當時第一時間緊急出動攔車，掌握涉案人身分，來不及拉封鎖線鑑識蒐證，驚悚場面嚇壞不少上山遊客。2人送醫進行手術後已無大礙，警方根據林女供述，已經掌握蕭男身分，仍進一步調查鬥毆原因，並調閱監視器追查其餘逃犯嫌。

▼男友一拿回錢包怒甩巴掌，反被砍傷「血濺文大」。（圖／東森新聞）

▲▼「妳去哪」女友跨年皮包掉他車上！22歲男友談判「血濺文大」反被砍。（圖／東森新聞）

ET快訊
稱斤論噸求售！淘寶盲包竄全台　賣垃圾也能月入4千萬
單親媽賣煎餃獨力養大！少年跨年溺斃碧潭　母淚崩精神恍惚

關鍵字：文化大學,陽明山,文大,皮夾,錢包,女友,男友,仰德大道,夜景

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水泥車煞車失靈　司機逆向「狂叭」擦撞安全島...完美停煞網讚爆

新竹台68線快速道路「逆向三寶」狂飆　駕駛驚到爆粗口！

台3線重機天堂元旦就奪命！　車體「頭身分離」騎士過彎撞電桿慘死

單親媽賣煎餃獨力養大！少年跨年「碧潭溺斃」　母悲傷到精神恍惚

嘉義惡男虐殺1貓1狗　動保志工飛車250K鬼門關前搶救13隻

肉鬆蛋捲、雞仔都開罸　桃機跨年查獲6起攜帶肉品入境案

西門町武昌街火警　烈焰夾濃竄出遊客人潮驚嚇閃避

女三寶急左轉害騎士「犁田」　肇逃瞎辯：以為沒撞到

越南脫團到案人數不到1/6　移民署中越雙語籲自行到案

戶政人員通知當爸了！生父欄請來填寫　真相曝光他氣炸怒告

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

張惠妹雨中連唱1hr　嗨唱《三天三夜》跳起來！

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

「妳去哪」女友跨年皮包掉他車上！22歲男友談判「血濺文大」反被砍

快訊／蘆洲便當店深夜起火　員工滅火「右手2度燒燙傷」送醫

影／曾說壓力大想輕生！母親「要死一起死」勸放棄　司機仍跳匝道亡

可惡男蟲騙財又騙色　15被害女組「婦仇者聯盟」反擊

國九隊圓大愛！元旦護送捐贈器官　「34分鐘闖雪隧」完成任務　

快訊／元旦出遊疲勞駕駛！土城賓士失控撞電桿　安全氣囊爆開釀4傷

水泥車煞車失靈　司機逆向「狂叭」擦撞安全島...完美停煞網讚爆

新竹台68線快速道路「逆向三寶」狂飆　駕駛驚到爆粗口！

台3線重機天堂元旦就奪命！　車體「頭身分離」騎士過彎撞電桿慘死

單親媽賣煎餃獨力養大！少年跨年「碧潭溺斃」　母悲傷到精神恍惚

陸今年迎建政70周年　2019年這10件大事值得關注

瘋傳「范冰冰私生子」范丞丞硬起來提告！　曝「關鍵證據」法院判決出爐

海軍形象短片首公開雄三發射畫面　火光一閃現超音速劃天際

青年創業家曾被罵騙子　卻短短2年成就30億生意

鄧紫棋、昆凌搶穿NIKEＸAMBUSH「人造皮草外套」　輕輕一披就奢華霸氣

《告台灣同胞書》共發表過5次　40年前提結束兩岸軍事對峙

周孝安神復合…女星控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

解放軍核潛遠在關島也收得到　中國研發極低頻無線能傳3500公里

小嫻走出婚變1周年！　認一度排斥健身房…迎接新戀情給「佛系回應」

「妳去哪」女友跨年皮包掉他車上！22歲男友談判「血濺文大」反被砍

高雄傳教士騎鐵馬手扶拖吊車　淡定搭「順風車」網：天國近了

社會熱門新聞

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃..

女工人含淚從35樓工地躍下　老..

媽賣煎餃獨力養大！少年跨年溺斃..

抓女友跨年坐他車！22歲男談判..

八大兩年存5百萬　她陰道永遠發..

曾說壓力大想死　司機跳匝道死亡

國九隊圓大愛！元旦護送捐贈器官

重機天堂元旦就奪命！　騎士過彎..

純情男帶酒女出場嘿咻　爽完遭黑..

狂揍女友鼻血狂噴　健身教練：她..

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道..

長庚接駁車司機跳匝道亡　女友態..

男客綁住再性虐　她下體撕裂爆血..

屏檢對5縣議員、3鄉鎮長提當選..

更多熱門

相關新聞

曾說壓力大想死　司機跳匝道死亡

台北一名張姓長庚接駁車司機在2018跨年夜，開車行經基隆市北二高的南下匝道時，莫名停車從20公尺高的匝道往下跳慘死，畫面讓車上的8名乘客全部嚇壞。警方表示，有乘客指稱，張男死前有與陳姓女友吵架；陳女則透露，張男有說最近壓力大很想死，當時她拉了男友2次，但最終還是無法挽回悲劇。

醋男揪眾討面子　反被砍2人重傷　

陽明山爆衝突　多人互砍全身血送醫

他分析「+9妹行情為何↓」　網驚：太精闢

司機急墜匝道　女友目睹死亡過程雨中痛哭

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

JYP揭殘酷事實反對藝人公開戀愛

阿信吃醋：你來了後歌迷變聽話！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

周孝安復合…女星曝私照控偷吃！

韓總跨年80萬人次被嗆膨風　市府回應

稱斤論噸求售！賣淘寶垃圾月入4千萬

五月天阿信：接下來這首《我難過》

蟾蜍想硬上蟒蛇　趴整排超囂張

網瘋傳：D社還有4對情侶要爆！

金宇彬澳洲跨年！身旁申敏兒緊勾他

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面