「妳去哪」女友跨年皮包掉他車上！22歲男友談判「血濺文大」反被砍

社會中心／台北報導

台北市陽明山驚傳血案，警方1日中午獲報文化大學後山有械鬥事件，趕到場時沒看到任何人，後來巡邏員警在仰德大道攔到一輛車，赫見4名男子有2人腰受刀傷。追查發現，竟是22歲曾男不滿女友跨年夜時，把皮夾掉在另一名男子車上，雙方相約文大談判，一言不和大打出手，結果自己遭圍砍，負傷送醫。

事發於1日中午11時許，有民眾目擊文大校園後山旁發生械鬥案報案，警方趕到場時已經鳥獸散，便改往周邊仰德大道上攔查可疑車輛，未料果真攔到一輛怪怪的銀色轎車，車上4人中22歲曾男、25歲趙男腰手多處受刀傷，全身是血，意識清楚，緊急送醫。

▲「妳去哪？」抓包女友跨年上陽明山約會，22歲男約文大談判。（圖／東森新聞）



車上24歲林姓女子向警方供稱，前一晚搭乘21歲蕭姓男子的車上山跨年，皮包不慎遺留在對方車上，兩人同遊一事才被曾姓男友發現。曾男帶著女友找蕭男拿皮夾，相約在文大籃球場談判，一拿到皮夾就怒甩對方巴掌；蕭男不甘，馬上打電話撂來3人，雙方一言不為持刀追砍，結果曾、趙2人被砍傷躲回車上，開車逃了2公里被警方攔到。



曝光的監視器畫面中，一名涉案男子在雨中跟著一輛車奔跑，疑似沿途求救，幾分鐘後又跑回來，雙方2車8人隨即逃離，留下血跡斑斑的現場。由於案發地就位在文大後門，是台北夜景人氣景點，從停車場沿路到處都是大片血漬，還遺留擦血的衛生紙、染紅的口罩、球鞋，草叢堆裡甚至找到一把長30公分的西瓜刀和棍棒。

警方當時第一時間緊急出動攔車，掌握涉案人身分，來不及拉封鎖線鑑識蒐證，驚悚場面嚇壞不少上山遊客。2人送醫進行手術後已無大礙，警方根據林女供述，已經掌握蕭男身分，仍進一步調查鬥毆原因，並調閱監視器追查其餘逃犯嫌。

▼男友一拿回錢包怒甩巴掌，反被砍傷「血濺文大」。（圖／東森新聞）

