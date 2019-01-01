2019元旦凱道升旗3階段管制人車　警設安檢口防違禁品

▲元旦凌晨5時許，凱道廣場前就聚集許多民眾在等待升旗典禮，大批警力在場維安戒備。（圖／記者趙永博翻攝）



突發中心／台北報導

2019年1月1日元旦，總統府前廣場舉行升旗典禮，清晨5時至8時在總統府前凱達格大道舉行，總統府前廣場，4時許就有人潮湧進，北市警方為了順利讓升旗典禮順利舉行，特別在周邊道路實施3階段交通管制。同時也在各出入口，設置安檢點，防堵民眾攜帶違禁品進入參加升旗典禮。

台北市警察局表示，31日跨年夜晚間9時至元旦下午1時，在總統府周邊道路將實施3階段管制，第1階段時間為31日晚間9時至元旦清晨4時30分，實施人車管制，所有人員憑證入場，在博愛路以東（不含道路）、寶慶路以南（含道路）、公園路以西（不含道路）、貴陽街以北（含道路）範圍內之相關路段（重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制）。



第2階段則是元旦清晨4時30分至8時，全面進行車輛管制，從博愛路以東（不含道路），衡陽路、襄陽路及常德街以南（不含道路），中山南路以西（不含道路），愛國西路以北（不含道路）範圍內之相關路段。



第3階段由元旦早上8時至下午1時，範圍含括重慶南路以東（含道路）至公園路以西（不含道路）的凱達格蘭大道，寶慶路以南（不含道路）至貴陽街一段以北（不含道路）之重慶南路及懷寧街，北市警方也將視散場狀況，彈性開放道路。

警方同時也在各個入口處，架設安檢點，防堵民眾攜帶違禁品入場參加升旗典禮。除了不能攜帶的長柄雨傘、自拍神器等可以使用成為武器的物品外，有政黨色彩的旗幟、傳單等物品也通通不能入場。因為元旦北市為陰雨天，許多民眾都帶上雨傘遮雨，遇到升旗典禮的安檢站，也都乖乖配合，將雨傘交由警方保管。

▲民眾在進入升旗典禮會場前，都須先經過安檢站這一關，並將違禁品交由警方保管。（圖／記者趙永博攝）