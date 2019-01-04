丁守中選舉無效之訴開庭　律師疑選前講習「都在睡覺也沒用」

▲丁守中律師團提出多項爭執點，質疑包括選務人員的行前講習、訓練是否執行，否則「找了一堆人來都在睡覺沒沒用。」（圖／資料照／記者陳玉攝）

記者楊佩琪／台北報導

2018台北市長選舉，國民黨候選人丁守中提起選舉無效之訴，台北地方法院二次開庭，丁陣營律師團要求中選會、北選會，包括選務人員是否針對投票時間延長狀況，有因應措施和演練，以及選舉公報有沒有確實送達，投票時有沒有確實管制等等提供詳細資料，法官諭令1月11日下午第三次開庭。

此次開庭針對不爭論點部分進行整理，但丁守中律師團提出多項論點，包括，選務人員的講習及演練，有沒有針對延長投票時間做過操練，講習計畫中是否針對公投綁大選訂定實質應變方案等等，認為中選會提供的講習場次、參加人數等資料不足以顯示講習的品質「請那麼多人來，結果都在睡覺也沒用呀。」

而選舉公報是否有確實送達選舉人手中也成為爭點之一，律師王寶蒞就提到，他沒有收到公報，還得自己去向里長反應，里長才在選前一天的晚上10點多將公報送達，類似這樣的情況不少，中選會應舉出有確實送達的證據。

另律師團也提出，投票截止時間在下午4點，按規定應由員警押隊，但勘驗保全證據的影像後發現，似乎不少投開票所沒有確實執行，例如北投，還有選務人員願意作證，表示現場以發放號碼牌的方式作業，但反覆來回清點了2次，排隊民眾人數就是兜不攏。

律師團也提出要求，北選會提供第5、6、7三屆的台北市長選舉各投開票所投票人數等資料，律師團認為，由於公投綁大選，導致投開票所現場出現年齡滿18歲，有公投票權卻沒有選舉投票權的民眾也一起排隊，恐為影響投開票進度的主因之一，不耐久候的選舉人乾脆不投票了，都會影響選舉結果。

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