陽明山首家星巴克掰掰了！限時憑「一整年」發票可享草山門市買一送一

▲陽明山首家星巴克去年12月23日結束營業。（圖／取自Google地圖）

記者曾婉婷／綜合報導

繼收掉「新天母門市」後，星巴克去年12月底又接連收掉「天母忠誠店」，以及陽明山首家門市。此消息一出也讓不少網友感到惋惜，尤其文化大學的校友更直呼，「我的青春回憶掰掰了～」。而星巴克也因應陽明山首家門市收掉，推出限時憑該店發票可到草山門市享買一送一優惠。

星巴克自去年5月底收掉20年歷史的新天母門市後，接著在12月21日又關掉經營約10年的天母忠誠店，而這也是星巴克在天母歇業的第二家門市。目前天母地區目前只剩忠誠跟天玉等門市。對於天母忠誠店關門也讓許多網友感到不捨，「天母忠誠好突然」、「我好愛忠誠門市...可惜了」、「竟然？！」。

除了收掉天母忠誠店，星巴克去年12月底也收掉陽明山首家門市，該店在草山門市開幕前，為陽明山唯一的星巴克，坐落陽明山公車總站旁，不僅是文化大學師生常去的咖啡店，也很受登山客與過路客歡迎。因此，該門市收掉後，同樣也讓不少網友感到惋惜，「陽明山，我的回憶啊啊啊啊」、「好sad～QQ陽明山是我的美好回憶」、「陽明山是學生時代的回憶QQ」。

▲星巴克草山門市去年10月開幕。（圖／品牌提供）

▲星巴克去年12月接連收掉天母忠誠店，以及陽明山首家門市。（圖／取自PTT）

而星巴克也因應陽明山門市關門貼出公告指出，自2018年12月24日到2019年1月31日期間，憑星巴克陽明山門市2018年1～12月之實體發票或載具小白單，即可至草山門市享點購兩杯大杯以上相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

對於接連收掉天母忠誠店以及陽明山門市，星巴克則表示，兩家門市皆是因應商圈情況調整而收掉，也歡迎顧客至鄰近門市，如星巴克天玉店以及草山門市感受美好體驗。

另外，星巴克最近則再度推出數位體驗活動，自1/7至1/13限時7天可抽咖啡買一送一優惠，或全品項第二杯半價、免費茶瓦納系列飲料等好康，優惠券可至全台門市使用。