影／韓國瑜團隊月月long stay　潘恆旭悄當秘密客推「一個人旅行」　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市觀光局長潘恆旭是個熱愛旅行的人，經常會在旅程當中分享旅店經驗，來到高雄擔任觀光局長的首場旅店代言就選定了高雄一家位在火車站前的背包客旅館，因為這家旅店對他來說也算是「long stay」，競選期間他也帶韓國瑜市長來住過，所以他也以親身感受的經驗，邀請大家來高雄玩，其實一個人也不錯，。

▲高雄市觀光局長潘恆旭long stay經驗推高雄輕旅行 。（圖／記者吳奕靖攝）

觀光局長潘恆旭表示，隨著自由行的普及，越來越多人重視城市的深度旅遊，其實在高雄擁有許多的旅館民宿，可以提供自由行旅客有不同的住宿選擇，像是這一次他推薦的這家背包客旅館，很多人都不知道，其實潘恆旭在協助高雄市長韓國瑜競選期間，每次來到高雄已經有多次住宿的經驗，坦白說應該算是另類的「long stay」。

背包客旅館執行總監蘇鵬今表示，當初不知道潘局長默默long stay，直到有朋友通知才知道自己自家有「神秘客」，他才趕緊透過電話聯絡潘局長，潘恆旭後來才跟蘇鵬今透露自己之前這家背包客旅館已經住了7年，在高雄市長競選期間事都是住在這邊，其實就連高雄市長韓國瑜在選前也曾來住過，不過相當低調，也沒有人知道，蘇鵬今最後才知道，而且潘恆旭局長住宿都沒有通知，也未使用任何優惠，作風相當親切客氣。

▲高雄市觀光局長潘恆旭在輔選期間也曾住過，也在這家背包客旅店打過卡。（圖／記者吳奕靖攝）

目前火車站前的這家背包客旅店也搶搭韓劉風潮，進攻韓國自由行市場，也在去年12月跟釜山航空一起合作，推出「高雄到釜山」航線開航五週年優惠住房專案，執行總監蘇鵬表示，除了自由行的背包客是主要客源，現在很多國外內商務旅客到高雄出差，也會選擇背包客旅館，像是潘局長就是，因為背包客旅館除了提供私人住宿空間的隱私，這邊也有交誼廳可以跟來自各地的旅客聊天。