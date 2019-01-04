獨／選前住「單身旅館」房間獨家曝光　韓國瑜：睡一晚就要打仗

▲韓國瑜曾經入住單身旅館811號房 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市觀光局長潘恆旭用long stay經驗推薦高雄火車站前的一家背包客旅館「單人房 Single Inn」，就在記者會開始之前，私下說了個小秘密，其實韓國瑜在競選期間也曾住過這家背包客旅館，業者相當驚喜才趕緊查閱相關資料，這才發現韓市長在去年八月份來住過，所以韓市長住過的房間未來將怎麼規劃，業者蘇鵬今表示還在思考中。

「單人房 Single Inn」執行總監蘇鵬今一聽到這個小秘密時，趕緊請人調閱相關資料，這才發現韓國瑜市長真的是非常低調，因為當時入住的時候，也是透過別人訂房並不是用自己本名，入住時間大約是在去年八月期間，居住的房號是811，蘇鵬今轉述潘恆旭局長的話，韓國瑜市長當初會選擇這家背包客旅館就是覺得只是住一晚，「睡醒了就是要出去打仗了」。

其實韓國瑜市長入住的房型都每一間都是一樣的，單純就是有一個對外窗外以外，就是一張單人床，空間也不大，大約是在1.5坪的空間，床邊還有一小盞的照明燈光，其實真的很簡單。

▲韓國瑜曾經入住單身旅館811號房 。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇鵬今知道這個消息後表示相當意外，因為韓國瑜會選擇來著背包客旅館，畢竟背包客旅館並不是像「星級」飯店一樣的設備，蘇鵬今覺得：「覺得市長很接地氣，就像是吃平民小吃，而且還願意使用公共衛浴設備，所以非常接地氣，幾乎根本是沒有架子」，未來韓國瑜市長曾經住過的房間，將要怎麼處理？蘇鵬今表示還要再思考一下，或許會弄個「市長房」來出租，讓大家一起來感受韓國瑜當選前入住的感受。