家族事業上班「月薪3萬6待不住」　媽突給驚人年終！網愣：治百病

網搜小組／劉維榛報導

「好像不累了！」一名網友透露，回到家族事業工作快一年，月薪僅3萬6，常萌念重返本業上班，卻被媽媽一句「年終給你200萬」秒留住，原PO收入一夕間破240萬。文章引發網友討論，「錢給到位什麼都香」、「媽媽懂稅法，200萬剛好免稅額度內」、「回家賣菜4年了，一年只休4天」。

一名網友在Threads表示，回到傳產家族事業上班已經快1年了，坦言每天都在痛苦煎熬中度過，也時常向媽媽抱怨不適應，其實想回歸本業上班，偏偏家族之中只剩下他一人苦撐，而且薪水僅3萬6000元，「老實說繳車貸剛剛好而已！」

殊不知媽媽最近佛心大開，豪爽要給他200萬年終，當作這一年來的辛苦酬勞，讓原PO驚喜不已，「這樣算起來我年收入破240萬」，更改口笑虧「在家裡上班好像不累了。」

網秒懂：錢真的能治百病

底下網友熱議，「錢給到位，可以撫平你一切的酸痛」、「心有戚戚焉，回家賣菜4年了，一年只休4天，無數次在想不然回去上班好了，但錢真的能安撫一切」、「媽媽還缺兒子嗎」、「我也在家裡公司上班，因為有淡旺季，月薪平均大概10萬，因為離婚太難過，我媽分兩年匯了400萬給我，錢真的能治百病，他們唸我...我都很甘願」、「你有3萬6不錯了，我爸一個月只給我3萬薪水，不過給我一間5000萬沒有貸款的房子，還有給我一台車代步這樣」。

除了羨慕之外，也有網友分析背後用意，「傳產都是壓榨員工，省給自己人」、「我覺得...給你3萬6是為了不讓其他員工說閒話」、「其實你媽很聰明，免稅贈與額度244萬，如果直接給你薪水還要扣所得稅」。