技職不設限！　土庫商工建築科學生錄取台大土木工程

▲土庫商工建築科學生王儷靜，憑藉技職專業與競賽實績，透過特殊選才錄取國立臺灣大學土木工程學系。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

從技職教室走進頂尖學府，國立土庫商工再度寫下突破紀錄。建築科三年級學生王儷靜，透過115學年度特殊選才管道，成功錄取國立台灣大學土木工程學系，成為該校四年內第三位進入台大的學生，也讓外界重新看見技職教育在專業養成與升學實力上的深厚底蘊。

王儷靜自幼對建築領域充滿興趣，這份志向源於家族的專業啟發，舅公正是土庫商工建築科校友、現為開業建築師。耳濡目染之下，她選擇就讀土庫商工建築科，立定志向從基礎技術出發，逐步累積專業實力。求學期間，她學業成績穩定名列班級前五，對課堂與實作皆投入高度熱忱，也積極參與校內外競賽，讓知識在實際操作中反覆驗證。

她曾參加雲科大全國模板組建競賽、正修科技大學木橋載重創意競賽，並在114學年度全國工科技藝競賽中，於「建築製圖」職種榮獲優勝，展現紮實的製圖能力與工程邏輯。王儷靜以學姐吳怡萱、學長廖威源為榜樣，早早鎖定台大土木系為目標，將技職訓練轉化為升學優勢，如今順利叩關理想校系。她也期許未來考取建築師資格，將專業回饋家鄉。

土庫商工校長吳星宏表示，四年內三位學生錄取台大，對技術型高中而言並不容易，這不僅是學生努力的成果，也反映教師團隊長期深耕專業教學與升學輔導的成效。技職教育透過技能訓練、競賽歷練與明確的生涯引導，同樣能培養出具備學術潛力與實務能力的優秀人才。

建築科主任廖釗銨指出，學校長期推動「專業技能與升學輔導並進」的雙軌制度，學生在累積證照、競賽經驗的同時，也培養解決問題與系統思考的能力。王儷靜的表現，正是技職教育不只傳授技術，更形塑態度與視野的最佳例證。

導師吳靜怡老師也分享，王儷靜在班級中擔任重要幹部，做事細心負責，對自我要求嚴格，面對困難從不輕言放棄。她一路踏實前行，將長期累積的努力化為關鍵時刻的成果，師長們一致看好她未來在台大持續發光。

值得注意的是，土庫商工近年在技職升學表現屢創佳績，112二與114學年度皆有學生錄取台大土木系，王儷靜則成為第三人。前兩位學長姊在台大的學習表現同樣亮眼，也為學弟妹立下清楚的典範，證明技術型高中所培育的人才，具備在頂尖學府中穩健前行的實力與競爭力。

▲吳星宏校長帶領學校師長和班級同學與王儷靜同學欣喜合影。（圖／記者游瓊華翻攝）