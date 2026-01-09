許皓鋐獲圍棋年度MVP　去年國內外拿494萬獎金蟬聯冠軍

▲許皓鋐拿下2025年獎金王，以及年度MVP。（圖／海峰棋院提供）

記者許敏溶／台北報導

2025年度台灣職業圍棋聯合頒獎典禮今（9日）登場，今年國內外職業比賽獎金排名，再度由號稱「台灣第一人」許皓鋐蟬聯年度冠軍，共累積獲得近500萬元獎金，並勇奪年度最優秀棋士獎與人氣王。但去年痛失「名人」頭銜的許皓鋐表示，希望今年奪回「名人」頭銜，並在世界比賽有所發揮。

2025年度台灣職業圍棋聯合頒獎暨新科職棋授證典禮今天登場，頒發11場職業圍棋獎項、共計1091萬元獎金。而今年最大贏家則是許皓鋐九段，去年拿下天元賽、友士盃十段賽、國手賽及棋王賽等4座職業賽冠軍，今天更獲頒人氣王、年度最優秀棋士獎（MVP），國內外總獎金累積達494萬。

不過，許皓鋐指出，去年因為參與國際賽事，時間衝突而放棄國內部分比賽，原本的「名人」頭銜，在8強時就被淘汰，所以希望今年能夠重新奪回「名人」頭銜，同時也會瞄準世界的比賽，希望有好表現。

海峰棋院表示，獎金王由許皓鋐獲得第一，賴均輔則是317萬2500元，取得年度獎金排名第二名，目前手握名人、中環碁聖等頭銜。接著依次為徐靖恩六段（201萬2000元）、王元均九段（190萬7000元）、陳祈睿（159萬1000元）、林君諺九段（139萬5000元），這也是繼2023年之後，徐靖恩再度進入職業獎金前三名。

海峰棋院董事長林文伯在致詞時則表示，面對快速變化的世界，每個人除了要學習適應環境，也需要持之以恆的努力、勇於挑戰的意志來守護初心；林文伯並勉勵年輕棋士新的一年在棋盤上努力不懈、全力以赴，用成績來回應各界的支持和期待。